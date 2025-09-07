狼父長年性侵繼女578次 判12年

新北市一名男子以每周三次頻率，長期對年幼的繼女猥褻又性侵，累計多達五百七十八次，到案後否認犯行，辯稱是繼女進入叛逆期想交男友才亂說。學校輔導老師則指責男子把繼女當成「情緒配偶」。新北地院依強制性交、強制猥褻罪判男子十二年徒刑。

這名男子因再婚妻子工作忙碌、甚少回家，二○一七年九月起趁與讀國小四年級的繼女共同生活，利用睡覺和洗澡等機會伸狼爪，還五度逼繼女幫他口交。

被害人起初曾向母親哭訴，繼父因此被趕出家門，但沒隔多久又搬回來，直到二○二一年、國一升國二暑假，她因為受不了而搬到阿姨家住，完全脫離繼父掌控才報警提告。

男子否認犯行，聲稱繼女已經步入叛逆期、想交男友，有多次徹夜不歸的紀錄，不想讓他和媽媽管教才亂提告。

學校輔導老師證稱，二○二○年十月，女學生因自殘轉介來輔導，維持一周一次晤談，她陳述事情時，情緒大部分是很負向的、低潮、生氣、無奈，外顯的部分則會直接哭出來。

輔導老師認為，男子會把繼女當成「情緒配偶」，把家裡經濟狀況等大人的事跟孩子說，但這些應該都是要跟媽媽講的話。

新北地院發現男子與繼女間的ＬＩＮＥ對話出現「我每次都說要跟妳愛愛，妳就生氣了。」、「我是你女兒，不是你老婆，搞清楚。不要用這個來威脅我啦。」性暗示意涵明顯。

合議庭認為男子為滿足個人私慾，罔顧繼女身心發展及心理感受，不顧繼女多次反對還強制猥褻、性交，判他十二年徒刑。