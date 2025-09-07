聽新聞
服藥引性欲？不孕症名醫性騷女助理

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

與妻子在台北市石牌開設不孕症診所的葉姓醫師，被控二○二三年間對女助理伸舌舔耳、摟腰摸臀。士林地院認為葉長期服用治療帕金森氏症的藥物，雖有提升性欲的副作用，但未影響行為辨識能力，無法減刑，考量已和解，依利用權勢猥褻罪判他六月得易科罰金之刑，緩刑二年。

葉曾是台北榮民總醫院婦產部主治醫師，與妻子是同班同學，他曾赴美修習試管嬰兒技術，返國後與妻子開設不孕症診所，助不少家庭圓夢。

二○二三年一月廿七日午休時間，葉姓醫師趁診所僅剩女助理在櫃檯整理物品，他坐在診間椅子上說「坐在我大腿上，教你怎麼做耳朵上的愛撫」。

女助理拒絕，葉仍不斷暗示，女助理怕在職場被刁難，且離開櫃檯的路徑必須經過診間，勉強順從站一旁，葉隨後觸碰、舔拭女助理耳朵和手部，更要她坐大腿，用左手摟腰、右手來回觸碰。女助理起身離開，葉又雙手環抱摸背、觸臀。女助理事後向葉妻哭訴，並告知友人及校輔單位，事件經家防中心通報而曝光。

士院審理發現，葉因患帕金森氏症，長期服用藥物治療，副作用讓性欲高張，但沒嚴重到無法辨別行為違法或無法控制，且葉也未以此否認犯行，未予減刑。

葉無前科，也坦承犯行，並以八十萬元與女助理和解並獲諒解，士院審酌葉在罹患帕金森氏症之前，長期投入醫學和公益領域，貢獻不小，且女助理同意緩刑，判他六月徒刑，得易科罰金，緩刑二年並付保護管束。

