江祖平自揭遭三立高層兒性侵 婦團：情侶關係也不能免責或合理化

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

藝人江祖平日前指有女演員遭電視台人員侵犯、偷拍，又間接承認自己是當事人，行為人則是前男友、三立高層之子龔益霆，引發社會議論。婦女救援基金會今聲明，被害人面對龐大權勢壓力勇於對外揭露，無論是否以第三人稱，皆為常見求助的行為，呼籲社會大眾勿發表貶抑或歧視的言語，甚至是網路霸凌。

婦援會強調，約會期間，任何方式違反意願而趁機或強行性交行為，以及性侵害後進行拍攝裸照行為都是犯法行為，情侶關係或任何關係都不能當成免責或合理化的藉口，違反意願性行為、拍攝性影像除牽涉性侵害犯罪，也是親密關係暴力，嚴重侵害人權。

婦援會說，被害人面對龐大權勢壓力勇於對外揭露，需要很大勇氣，無論是否以第三人稱揭露，皆為常見求助的行為，呼籲民眾支持、肯定被害人，勿對被害人發表貶抑或歧視的言語，甚至是網路霸凌。

再者，此事件與被害人過往的親密關係、交往關係或非關此次事件言論無關。婦援會提醒，「完美被害人」並不存在，勿以此模糊焦點及指責被害人。

對於三立電視台發出禁止性騷擾的聲明，婦援會指出，性別平等工作法規定，雇主應採取適當措施，防治性騷擾發生，且雇主知悉性騷擾情形時，應採取立即有效的糾正及補救措施，也就是說，電視台除暫停或移除疑似行為人職務、發布聲明外，也應盡雇主職責，主動進行性騷擾案件行政了解調查，而非只交由司法調查。

婦女救援基金會強力呼籲，每個人都有性自主權、身體自主權，即使是親密關係也都不能把性侵行為、未經同意拍攝裸照視為關係中合理行為，只要未經同意、強暴脅迫或趁機性行為都是犯法。

婦援會說，被害人若遭受到前任或現任親密關係性暴力，依性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法規定，被害人求助或被通報後會有社工人員提供被害人所需服務，例如討論後續需要與因應方式、陪同報警、驗傷、司法訴訟扶助(盡快將被拍攝裸照扣押或禁止散布)、連結心理諮商、協助聲請保護令(包含性影像取回、禁止散布性影像)、經濟補助申請、等服務。

藝人江祖平。圖/摘自臉書
藝人江祖平。圖/摘自臉書

情侶 性騷擾 被害人 江祖平 親密關係

