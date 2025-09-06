衛福部稱江祖平藉媒體公審不恰當 陳昭姿：憑什麼苛責受害者

藝人江祖平爆料遭三立資深副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，不過衛福部官員卻受訪稱，透過媒體公審方式求助沒那麼恰當，引發熱議。民眾黨立委陳昭姿批評，衛福部憑什麼苛責受害者求助方式？

據ETtoday報導，衛福部保護司長張秀鴛昨稱被害人揭露加害者資訊不違法，但透過媒體公審沒那麼恰當。雖然衛福部保護司今發文澄清，指因公眾人物可能遭受到媒體曝光，需承擔二次傷害風險，因此最重要的是讓被害人獲得妥善保護與法律協助。

陳昭姿說，當一位受害者鼓起勇氣，在眾人面前揭露自己的經歷時，政府應該做的第一件事是伸出援手，而不是檢討她為何選擇這樣的方式求助。

陳指出，之前公部門爆發多起職場遭霸凌，許多人都不敢依循現行機制求助。江祖平面對更沉重的性騷與性侵案件，衛福部憑什麼苛責受害者求助的方式？

陳說，衛福部真正該做的，是建立友善、低門檻的申訴與求助管道，讓受害者可以安全地說出經歷，不必擔心被二度傷害；保護受害者，不是叫受害者少說，而是要讓受害者敢說、能說，並且知道有人會接住受害者，這才是政府的責任。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線