不建議江祖平透過媒體公審？衛福部澄清：原意是擔心藝人二次傷害

藝人江祖平爆料「有朋友」遭三立高層的兒子下藥性侵，之後發文透露她就是受害者，引起討論。衛福部保護司官員昨接受媒體聯訪表示，不少被害人擔心被貼標籤，會以匿名方式求助，社政人員都能理解。事後「ETtoday」報導卻稱，「衛福部不建議透過媒體公審」，衛福部今天發聲明澄清，原意是擔心公眾人物遭媒體曝光後，會陷入二次傷害風險。

據「ETtoday」報導，衛福部保護司長張秀鴛表示，被害人自行揭露加害人資訊並不違法，但透過媒體公審方式求助沒有那麼恰當，呼籲被害人要依循法律途徑對行為人追溯他的法律責任。新聞一出，「最強菜農」林佳新發文質疑，為什麼江祖平不能公開捍衛自己的權益？又有被害人出面指控三立高層兒子公然約砲的事蹟，難道衛福部希望加害人做一堆骯髒事都能獲得私了？公審又如何？

張秀鴛昨天表示，社政單位接到民眾資訊時，常有性侵被害者，擔心社會迷思、對性侵害誤解，會被貼上標籤，而會以「朋友遇害」為由詢問處置方式，這樣的情緒社政工作者都能理解，但面對性侵事件，仍建議採取法律途徑，報警採證驗傷，循司法程序追溯行為人責任。她也強調，現行法規並未規範不得公布加害人姓名及身份。

衛福部保護司今天發文澄清，感謝社會大眾對此議題關注，保護司長原意是提醒各界遭遇性侵害時，最重要的是讓被害人獲得妥善保護與法律協助，特別是公眾人物，若在媒體曝光，特別是公眾人物可能遭受到媒體曝光後需承擔二次傷害之風險。