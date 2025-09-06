江祖平事件 衛福部官員卻扯媒體公審 醫師轟：二次傷害政府不良示範

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

女星江祖平自爆遭三立高層的兒子性侵，根據ETtoday新聞雲昨天報導，衛福部保護司長張秀鴛稱被害人揭露加害者資訊不違法，但透過媒體公審沒那麼恰當。對此，醫師姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」表示，江祖平事件，衛福部專業出發點應該是關切這些管制藥物為何會流通作為迷藥之用，「管受害者反抗方式是否足夠優雅，足足二次傷害，是政府不良示範」。

姜冠宇並表示，善良老百姓根本拿不到這些藥物，包括醫師本身沒有精神科執照根本沒有權限開立，為何總是看到社會新聞事件總是有特定人士持有？

「爆料公社」臉書也掀起討論，網友表示，「如果今天發生的不是三立而是中天？」、「政府就沒用啊，不然幹嘛透過媒體公審，是在講笑話嗎」、「衛福部講這話不會太扯了」、「不是透過媒體爆料就可以得到正義了，不是哦」、「不透過媒體公審是要讓你們私了嗎」、「衛福部管轄這麼大？」、「人家是受害者，現在換衛福部帶頭霸凌受害人嗎」、「如果正規體系能解決事情，誰會想用網路讓自己二度受傷」。

江祖平。圖／取自臉書
