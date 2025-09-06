江祖平事件 衛福部官員卻扯媒體公審 醫師轟：二次傷害政府不良示範

女星江祖平自爆遭三立高層的兒子性侵，根據ETtoday新聞雲昨天報導，衛福部保護司長張秀鴛稱被害人揭露加害者資訊不違法，但透過媒體公審沒那麼恰當。對此，醫師姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」表示，江祖平事件，衛福部專業出發點應該是關切這些管制藥物為何會流通作為迷藥之用，「管受害者反抗方式是否足夠優雅，足足二次傷害，是政府不良示範」。

姜冠宇並表示，善良老百姓根本拿不到這些藥物，包括醫師本身沒有精神科執照根本沒有權限開立，為何總是看到社會新聞事件總是有特定人士持有？