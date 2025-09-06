帥炸！高嘉瑜公開挺江祖平 網喊「真勇者」：貴黨第一個發聲

女星江祖平自爆遭三立高層的兒子性侵，民眾質疑什麼議題都能侃侃而談的名嘴、女權意見領袖卻沒有發表看法。民進黨前立委高嘉瑜今天在臉書公開挺江祖平，呼籲大眾都該聲援。網友稱讚，「太帥了！妳是貴黨第一個發聲的」、「真勇者，只有受過同苦才知道同痛，才能將心比心」。

高嘉瑜2021年遭當時的男友林秉樞家暴，只因細故就遭鎖喉、抓頭髮拖行、暴打，還逼她下跪。她去醫院驗傷時不成人形，醫生告訴她看過這麼多家暴，沒看過那麼嚴重。她勇敢站出來，致使社會大眾和政府更加正視家暴問題的嚴重性。

高嘉瑜今天發文，沉默是邪惡的幫兇，這也是為什麼當初她選擇揭露自己的受害經歷，除了透過司法途徑讓加害者得到應有的懲罰，也要讓更多受害者能夠勇敢站出來，避免更多人受到傷害。

網友表示，「小心被封殺」、「妳才是真女權鬥士」、「熟悉的嘉瑜回來了」、「嘉瑜棒棒只有妳敢發聲」、「滿滿的respect」、「目前只有妳站出來」、「我不是民進黨的，但給妳按個讚，加油」、「不得不說，民進黨唯二良心」、「有正義感的女神」、「委員不要再說話了，不然一輩子就沒工作了」、「妳會被說是中共同路人的」「這樣會被自己人攻擊吧」。

也有網友說，「衛福部說不建議透過媒體公審，那之前Metoo是？？？」、「人民對司法信任度已蕩然無存，發生事情就直接誠實po網讓公眾審視就好，大眾團結起來給被害者當靠山」、「知名女性公開承認被侵犯真的很難，也希望不要再有檢討被害人的言論」。

律師朱韻婷留言，能以第一人稱站出來要有無比的勇氣，但願意揭露惡行也一樣值得敬佩。「謝謝嘉瑜和江演員跟所有受害者說：我們不怕！心疼妳們，也以妳們為傲！我們應該接住受害者，而不是隱蔽聲音」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線