快訊

50嵐「隱藏點法」曝光！一票網友大推：完全另一個層次

交保金差2千萬柯文哲「堅持不欠人」！陳佩琪不排除抵押房子籌錢

最可愛卻沒人要…認養會剩最後2隻小貓「孤單縮籠子裡」 1原因讓志工心疼

江祖平自爆遭三立副總之子性侵 內湖警聯絡上「等她心情平復再來」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

藝人江祖平貼文承認遭三立副總之子龔益霆性侵，原本聲稱這兩天要到台北市內湖警分局說明案情，但警方聯繫江祖平後，江祖平表示目前心情還需要平復，暫時還無法出面。警方向士林地檢署報告後，檢警將等江祖平情緒較為穩定後，再約時間報案。

據了解，江祖平前幾天接連在社群網路貼文爆料後，三立電視所在的內湖警分局前天就聯繫江祖平，希望代為協調被害人，向警方報案，江祖平也答應居中協調。不料昨天凌晨，江祖平發文承認她是性侵案被害人後，內湖分局再度試圖聯繫，但聯繫未果。

目前內湖警分局已經聯繫到江祖平，但江祖平疑似因為此事承受極大壓力，向警方表示心情還沒有平復，暫時還無法出面；警方表示理解，將情況向檢方說明後，檢警決定等江祖平情緒較穩定後，再約時間向警方報案。

江祖平若向內湖警分局報案遭受性侵害，內湖分局將帶江祖平到台北市婦幼警察隊製作筆錄，由士林地檢署指揮偵辦。

藝人江祖平（圖）爆料三立資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌性侵女演員，後續揭露自己就是受害者。(取材自臉書)
藝人江祖平（圖）爆料三立資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌性侵女演員，後續揭露自己就是受害者。(取材自臉書)

性侵 江祖平 龔益霆

延伸閱讀

江祖平控三立高層兒性侵 《戲說台灣》演員公開力挺！佩服她「敢爆長官兒子料有夠猛」

江祖平再揭「求打砲」噁訊 為星友說公道話：我不是孤軍奮戰

江祖平「IG黑頭像」再曝還有受害者　臉書發文：當上高層就想欺負基層

江祖平媒體公審不恰當？他轟衛福部：難道希望加害人做骯髒事都私了

相關新聞

江祖平自爆遭三立副總之子性侵 內湖警聯絡上「等她心情平復再來」

藝人江祖平貼文承認遭三立副總之子龔益霆性侵，原本聲稱這兩天要到台北市內湖警分局說明案情，但警方聯繫江祖平後，江祖平表示目...

江祖平媒體公審不恰當？他轟衛福部：難道希望加害人做骯髒事都私了

女星江祖平連日爆料引起關注，衛福部保護司長張秀鴛日前稱被害人揭露加害者資訊不違法，但透過媒體公審沒那麼恰當等語，對此，「...

江祖平事件 陳沂批演藝圈不敢聲援、女權份子集體沉默

女星江祖平控訴三立高層的兒子涉嫌性侵，引起關注。網紅陳沂表示，江祖平一開始說受害者是其他女演員，後來才說那個人其實是自己...

繼父每周3次...猥褻性侵年幼繼女5年達578次 法院重判12年

新北市1名狼繼父長期對年幼繼女猥褻又性侵，以每周3次頻率共多達578次，到案後矢口不認犯行，辯稱繼女進入叛逆期才亂說，但...

觀察站／為何無人敢挺江祖平？

兩年前的#MeToo風潮，許傑輝、黃子佼、NONO、宥勝、陳建州、炎亞綸等均遭指控，讓演藝圈的潛規則、權力不對等問題浮上...

江最初未坦承遭侵犯 衛福部：性侵受害者 匿名求助很常見

知名女星江祖平爆料遭三立資深副總龔美富之子龔益霆性侵，由於她一開始以他人經歷包裝事件，遭律師質疑「相當不尋常」。但衛福部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。