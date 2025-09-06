江祖平自爆遭三立副總之子性侵 內湖警聯絡上「等她心情平復再來」

藝人江祖平貼文承認遭三立副總之子龔益霆性侵，原本聲稱這兩天要到台北市內湖警分局說明案情，但警方聯繫江祖平後，江祖平表示目前心情還需要平復，暫時還無法出面。警方向士林地檢署報告後，檢警將等江祖平情緒較為穩定後，再約時間報案。

據了解，江祖平前幾天接連在社群網路貼文爆料後，三立電視所在的內湖警分局前天就聯繫江祖平，希望代為協調被害人，向警方報案，江祖平也答應居中協調。不料昨天凌晨，江祖平發文承認她是性侵案被害人後，內湖分局再度試圖聯繫，但聯繫未果。

目前內湖警分局已經聯繫到江祖平，但江祖平疑似因為此事承受極大壓力，向警方表示心情還沒有平復，暫時還無法出面；警方表示理解，將情況向檢方說明後，檢警決定等江祖平情緒較穩定後，再約時間向警方報案。