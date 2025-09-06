快訊

繼父每周3次...猥褻性侵年幼繼女5年達578次 法院重判12年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市1名狼繼父長期對年幼繼女猥褻又性侵，以每周3次頻率共多達578次，到案後矢口不認犯行，辯稱繼女進入叛逆期才亂說，但不被採信，新北地院日前依強制猥褻及強制性交罪重判12年，可上訴。

判決指出，新北市1名繼父自2017年9月趁讀國小4年級繼女與其同住，妻子因工作忙碌甚少回家，平日都是父女2人同室共寢，共同生活在一起，還負責接送上放學，至2021年4月間，利用睡覺及洗澡等機會，以每周3次頻率對繼女伸出狼爪，還5度強逼繼女為其口交。

「現在幾點了，妳在發春了。」「我每次都說要跟妳愛愛，你就生氣了。」「你說你愛我就是為了要我幫你口交打手槍，這個就是叫做愛嗎？」「我是你女兒，不是你老婆，搞清楚。不要用這個來威脅我啦。」繼父與繼女2人的LINE對話紀錄，明顯帶有性暗示意涵。

因母親工作忙碌，平日由繼父負責照顧少女日常生活起居，小四剛發生時曾跟母親說，繼父因此被趕出家裡，但沒隔幾周又搬回來，小六再次向母親提過1次，但繼父走沒幾天又搬回來住。

直到2022年4月，少女國一升國二的暑假，少女因實在受不了，搬到阿姨家同住，生活完全脫離繼父掌控才報警提告；該繼父到案後矢口否認犯行，辯稱是繼女已經步入叛逆期甚至交男友，有多次整夜不歸的紀錄，不想讓媽媽及繼父管教她才提告。

學校輔導老師說，2020年10月少女因自殘轉介來輔導，維持1周1次的晤談，少女陳述事情時，情緒大部分是很負向的、低潮、生氣、無奈，外顯的部分會直接哭出來，老師認為，少女繼父會把繼女當成情緒配偶，把家裡經濟等大人的事跟孩子說，這些應該是要跟媽媽講的話。

法官認為該繼父為滿足個人私慾，罔顧繼女身心人格之健全發展及心理感受，始終否認犯行，未曾對繼女表達絲毫歉意，亦未能達成和解或取得諒解，犯後態度不佳，日前依強制猥褻及強制性交罪判刑12年，仍可上訴。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市1名狼繼父長期對年幼繼女猥褻又性侵多達578次，新北地院日前重判12年。示意圖／Ingimage
新北市1名狼繼父長期對年幼繼女猥褻又性侵多達578次，新北地院日前重判12年。示意圖／Ingimage

