江祖平媒體公審不恰當？他轟衛福部：難道希望加害人做骯髒事都私了

女星江祖平連日爆料引起關注，衛福部保護司長張秀鴛日前稱被害人揭露加害者資訊不違法，但透過媒體公審沒那麼恰當等語，對此，「最強菜農」林佳新質疑，為什麼江祖平不能公開捍衛自己的權益？又有被害人出面指控三立高層兒子公然約砲的事蹟，難道衛福部希望加害人做一堆骯髒事都能獲得私了？公審又如何？

林佳新今天在臉書表示，衛福部公開說不希望被害人進行媒體公審，「如果江祖平錯了，胡亂指控，到時候反噬的必然也是她自己，如果有所本，女權運動者們是不是應該站出來挺她，替其抱不平？」還是面對三立高層，我們的女權運動者又變成在吃「女權自助餐了」。

「交往不代表能性侵她」。林佳新表示，一堆媒體在配合洗白說兩人交往是實錘的事，「我真的搞不懂，這些撰稿的記者腦子是否有洞，還是真的昧著良心，需要配合寫這種報導」。

他說，正義如果能獲得伸張，他想任誰都不希望這種事公諸於眾，那不是媒體公審，而是被害人的悲鳴，「因她面對的是龐大的三立集團高層！」既然女方都公開指控了，加害者及其三立高層的父親根本不用躲躲藏藏，想利用自身所學，進行公關危機處理，既然坦蕩，何不像個男人一樣站出來直球對決？