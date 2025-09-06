聽新聞
江祖平事件 陳沂批演藝圈不敢聲援、女權份子集體沉默
女星江祖平控訴三立高層的兒子涉嫌性侵，引起關注。網紅陳沂表示，江祖平一開始說受害者是其他女演員，後來才說那個人其實是自己。她完全可以理解，「要受害者把這麼痛苦的事攤到陽光下，是多麼強人所難的事」。
關於江祖平事件。網紅陳沂在臉書表示，沒什麼藝人敢聲援江祖平，畢竟江祖平開撕的對象可是三立副總之子。「得罪他，等於得罪整個三立」。她之所以沒有第一時間討論，是因為江祖平之前的表達方式太混亂，讓人搞不清楚狀況。但事件發展至此，她表態支持江祖平。
陳沂表示，男方把風向導成兩人曾經交往過，剛分手，江祖平疑似是挾怨報復。但如果有性侵相關情事，跟是否交往過根本兩回事吧？從江祖平目前發出的爆料來看，男方不只對江祖平，對很多女生都有噁男行徑，是非常不尊重女性的言論。「我不知道女權份子集體沉默是怎麼回事？難道因為對象是三立所以不能說也不敢說嗎？」
她說，只是江祖平真的很需要有人幫忙整理後再有邏輯的發言，不然會覺得整件事太混亂了。尤其當事人在情緒上，更容易出現回應答非所問的情況，無法將渣男徹底毀滅。
網友表示，「希望她撐住，她看起來孤立無援」、「江剛開始還只是希望對方道歉，所以應該沒有保全下藥的證據，法庭上可能硬仗」、「她應該快要瀕臨身心崩潰，那是一種世界混亂，要死大家一起死的既視感」、「那些罵黃子佼的藝人呢，去哪了」、「有些人講話邏輯還算平順，變成文字敘述卻有點不著邊際的感覺，希望不會因此錯失良機」、「她的勇氣讓人讚嘆」、「第一次為妳的發言按讚，同意不能在更多了，希望勇敢站出來的人可以多得到一點公平公正」、「這是今年最令人難過的新聞了」。
