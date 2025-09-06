觀察站／為何無人敢挺江祖平？

兩年前的#MeToo風潮，許傑輝、黃子佼、NONO、宥勝、陳建州、炎亞綸等均遭指控，讓演藝圈的潛規則、權力不對等問題浮上檯面。只是兩年過去，「惡狼」並未消失，即便是像江祖平這樣知名度高，也擁有話語權的藝人，仍繞了一圈，才承認自己就是遭到性侵的當事人。

兩年來，#MeToo讓社會大眾懂得站在受害者角度，也正視性別平權和工作環境安全，但從江祖平攤開的受辱細節，以及龔益霆涉嫌騷擾其他女性的不堪過程，權勢欺壓、不尊重女性這類事情依舊存在，冰山之下，仍有許多人為保住飯碗默默吞忍。

江祖平有「台版廣末涼子」之稱，戲約不斷且性格直率，十年前拍戲被劇中父親郭子乾呼巴掌，因為力道沒抓好，她被打到輕微腦震盪、內耳失衡，即便是大她十一歲的資深前輩，江祖平沒在怕，批他的道歉「不負責任」，放話此後絕不同台，徹底撕破臉。這次她更不甘受辱，不惜從此槓上三立，就算以後沒戲約，也要對方付出代價。

大牙周宜霈兩年前指控黑人陳建州性騷惡行，明明是受害者，卻一度落入月收不到一萬元窘境，直到今年八月才重返三立八點檔，這也許是吹哨者的代價。

這次江祖平出事，三立沒有一個演員跳出來力挺，說穿了，都是為了糊一口飯吃。她的遭遇之所以被解讀為「權勢性侵」，主要是小她廿二歲的龔益霆，父親是三立電視台灣台資深副總，掌握演職員生殺大權，在電視台內背景之硬可想而知。

也難怪江祖平並非「一次到位」，而是擠牙膏般吐露細節，發不自殺聲明看得出內心是有恐懼的。而此事件究竟是感情糾紛、權勢性侵，江祖平身後還有多少人受害，只能靜待司法調查讓真相水落石出。