衛福部：性侵受害者 匿名求助很常見

知名女星江祖平爆料遭三立資深副總龔美富之子龔益霆性侵，由於她一開始以他人經歷包裝事件，遭律師質疑「相當不尋常」。但衛福部指出，性侵被害人擔心被貼標籤，經常以匿名方式求助。衛福部次長呂建德出席活動受訪表示，性騷擾、性侵害有一定通報程序，鼓勵大家透過正常管道，啟動相關調查程序。

江祖平最初未坦承自己是被害人，以朋友經驗敘述。律師李怡貞質疑，若真是性侵被害者，第一時間應該報警、驗傷，通常拖愈久，對被害人愈不利。

衛福部保護司長張秀鴛說，不少遭遇性侵民眾以「朋友遇害」情境向社政系統求助，詢問若通報後如何處置，第一線工作者均能理解這類狀況。呂建德和張秀鴛皆建議，民眾如遇性侵事件，應盡快採取法律途徑，報警並採證、驗傷。

另外，江祖平講述內容，恐觸及個資法或誹謗罪，陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，性侵被害人若公開資料，並非損害對方利益，而是提醒其他人，可能不會構成違反個資法。但她提醒，性侵害偵查過程已啟動，檢察機構一定會啟動相關調查。被害人若公開太多細節，可能讓行為人滅證，建議應先尋求法律協助。

龔益霆在社群媒體發文指出，雙方曾交往，但江祖平指控內容並非事實。張秀鴛指出，統計顯示，一一三年性侵被害人九二三○人，其中二一九八人與加害者為男女朋友或曾為男女朋友，占二成四；去年三月八日至年底，性騷擾成立案件一九四六件，加害人、被害人為配偶、前配偶、男女朋友或前男女朋友共廿件，追求關係卅九件。

張秀鴛提醒，不少親密關係中的性侵或性騷案件，被害人在「半推半就」下與加害人發生關係，目前法律規定「違反意願」才算違法，因此婦女團體積極倡議「積極同意」概念，發生性行為前應取得對方同意，才是同意，呼籲民眾即使與伴侶彼此互認為伴侶，也對方點頭同意，才可與對方發生關係。