聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部：性侵受害者 匿名求助很常見

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導

知名女星江祖平爆料遭三立資深副總龔美富之子龔益霆性侵，由於她一開始以他人經歷包裝事件，遭律師質疑「相當不尋常」。但衛福部指出，性侵被害人擔心被貼標籤，經常以匿名方式求助。衛福部次長呂建德出席活動受訪表示，性騷擾、性侵害有一定通報程序，鼓勵大家透過正常管道，啟動相關調查程序。

江祖平最初未坦承自己是被害人，以朋友經驗敘述。律師李怡貞質疑，若真是性侵被害者，第一時間應該報警、驗傷，通常拖愈久，對被害人愈不利。

衛福部保護司長張秀鴛說，不少遭遇性侵民眾以「朋友遇害」情境向社政系統求助，詢問若通報後如何處置，第一線工作者均能理解這類狀況。呂建德和張秀鴛皆建議，民眾如遇性侵事件，應盡快採取法律途徑，報警並採證、驗傷。

另外，江祖平講述內容，恐觸及個資法或誹謗罪，陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，性侵被害人若公開資料，並非損害對方利益，而是提醒其他人，可能不會構成違反個資法。但她提醒，性侵害偵查過程已啟動，檢察機構一定會啟動相關調查。被害人若公開太多細節，可能讓行為人滅證，建議應先尋求法律協助。

龔益霆在社群媒體發文指出，雙方曾交往，但江祖平指控內容並非事實。張秀鴛指出，統計顯示，一一三年性侵被害人九二三○人，其中二一九八人與加害者為男女朋友或曾為男女朋友，占二成四；去年三月八日至年底，性騷擾成立案件一九四六件，加害人、被害人為配偶、前配偶、男女朋友或前男女朋友共廿件，追求關係卅九件。

張秀鴛提醒，不少親密關係中的性侵或性騷案件，被害人在「半推半就」下與加害人發生關係，目前法律規定「違反意願」才算違法，因此婦女團體積極倡議「積極同意」概念，發生性行為前應取得對方同意，才是同意，呼籲民眾即使與伴侶彼此互認為伴侶，也對方點頭同意，才可與對方發生關係。

延伸閱讀

評江祖平事件「奇怪」遭疑幫三立說話？李怡貞再發聲：惡意扭曲會封鎖

江祖平爆遭三立高層之子性侵 衛福部次長鼓勵走正常通報管道

江祖平疑遭侵犯「毀滅式爆料」討公道 律師：公布細節恐釀滅證

「MeToo」多人聲援！江祖平獨自戰電視台卻無人幫　網揭背後驚人真相

相關新聞

江祖平自爆 遭龔益霆下藥性侵

四十七歲江祖平上月十八日透露某女性「大特」，即有台詞的臨演，遭下藥、性侵、拍裸體影片，她分次將加害者龔益霆的名字、長相、...

衛福部：性侵受害者 匿名求助很常見

知名女星江祖平爆料遭三立資深副總龔美富之子龔益霆性侵，由於她一開始以他人經歷包裝事件，遭律師質疑「相當不尋常」。但衛福部...

觀察站／為何無人敢挺江祖平？

兩年前的#MeToo風潮，許傑輝、黃子佼、NONO、宥勝、陳建州、炎亞綸等均遭指控，讓演藝圈的潛規則、權力不對等問題浮上...

江祖平爆遭三立高層之子性侵 衛福部次長鼓勵走正常通報管道

知名女星江祖平爆料遭三立資深副總龔美富兒子龔益霆性侵，衛福部次長呂建德今出席活動受訪表示，任何事情都不希望發生，不管是性...

江祖平疑遭侵犯「毀滅式爆料」討公道 律師：公布細節恐釀滅證

藝人江祖平疑曾遭侵犯，並公布加害人性騷其他人對話。律師提醒，強制性交罪屬非告訴乃論，相信檢察機關會調查；公布細節可能造成...

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

47歲女星江祖平近日指控遭三立資深副總龔美富之子龔益霆性侵、傳訊性騷，引發社會關注，士林地檢署昨天正式剪報分案，指派婦幼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。