江祖平自爆 遭龔益霆下藥性侵

四十七歲江祖平上月十八日透露某女性「大特」，即有台詞的臨演，遭下藥、性侵、拍裸體影片，她分次將加害者龔益霆的名字、長相、惡行曝光。相隔十七天，終於鬆口，表示自己就是受害者，打算以性侵罪名義求償一千三百萬元並全捐出。

江祖平爆出電視台幕後人員涉及性侵案且「背景很硬」，三立電視台資深副總龔美富聲明，證實傳聞所指男子是他的兒子，並稱「會配合調查」。三立昨天三度發表聲明，總經理高明慧宣布，龔美富即日起暫離現職。針對相關事件，士林地檢署昨天已正式分案調查。

江祖平怕媽媽傷心，忍到昨天才全盤托出受辱經過。她集中兩日漸進式揭發，龔益霆首次發文表示兩人原本就是情侶，因年齡觀念落差爭吵不斷，直到八月最後一天才分手，此舉惹怒江祖平，握有人證、物證的她，下定決定將他送進牢房，也答應內湖分局前往做筆錄。

江祖平和龔益霆去年十月在拍三立八點檔「願望」時交往，兩人今年二月街頭約會被拍，但江祖平發現男友仗著老爸勢力騷擾女性工作人員，於是提分手。但龔男某次趁她身體不適尾隨回家，竟下藥性侵她還拍影片，江祖平要求刪除遭拒。她指龔益霆性愛成癮，也曾將魔掌伸向女性牌友。

龔益霆父親龔美富是三立資深副總，還掌管藝能經紀，位高權重，龔益霆在三立擔任FD（Floor Director現場指導），被指靠爸。三立集團緊急止血共分兩天、三階段，先是發聲明「絕不容許性騷等違法行為」，接著龔美富個人表示將迴避利害關係，配合調查，但相信司法會還兒子清白。

三立再發聲明：絕不護短

昨天三立再發聲明，表示已將事件關係人龔資深副總（龔美富）暫離現職，全力配合公司內部及司法單位調查，公司絕不護短、配合檢警偵辦、毋枉毋縱。雖以總經理高明慧名義發出聲明，應經過董事長張榮華同意。

據了解，內湖警分局已和江祖平聯繫，希望她能代為協調被害人，向警方報案，江祖平也答應居中協調。不過昨天凌晨，江祖平發文承認她是性侵案受害者後，內湖分局再度試圖聯繫，目前聯繫未果。警方若聯繫到江祖平，對方承認是受害人，內湖分局將帶江祖平到台北市婦幼警察隊製作筆錄，目前已由士林地檢署指揮偵辦。