江祖平爆遭三立高層之子性侵 衛福部次長鼓勵走正常通報管道

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導

知名女星江祖平爆料遭三立資深副總龔美富兒子龔益霆性侵，衛福部次長呂建德今出席活動受訪表示，任何事情都不希望發生，不管是性騷擾性侵害都有一定通報程序，還是鼓勵大家用正常的管道，一定會啟動相關整個受理及調查程序。

江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富兒子龔益霆，後續她再發文暗指自己就是被害人

呂建德今出席第3屆全國績優社政人員表揚典禮表示，任何事情都不希望發生，不管是性騷擾、性侵害都有一定通報程序，有社會局還有性騷擾防治法等，都還是鼓勵大家用正常的管道來進行，那只要有通報一定會啟動相關整個受理及調查程序，對於被害人及相對人都有相對基礎公開透明程序。

至於江祖平身為被害人卻在網路上高調講述相當內幕，專攻性別平權研究的國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，有可能觸及個資法或誹謗罪，性侵害被害人若公開資料，並非為了損害對方利益，而是提醒其他人更為小心，可能不會構成違反個資法，但還是要看個案具體情形。

林志潔提醒，性侵害偵查過程已啟動，強制性交罪不是告訴乃論罪，檢察機構一定會啟動相關調查。在性侵害的案件調查中，被害人如果公開說太多相關細節，可能造成行為人滅證，反而不一定有利於性侵害案件偵辦，建議被害人應尋求法律途徑求助。

林志潔也建議，江祖平所提供的內容必須保留證據，並驗傷，如此有利於後續訴訟程序中，做出對自己有利的答辯。

知名女星江祖平爆料遭三立資深副總龔美富兒子龔益霆性侵，衛福部次長呂建德今出席活動受訪表示，任何事情都不希望發生，不管是性騷擾、性侵害都有一定通報程序，還是鼓勵大家用正常的管道，一定會啟動相關整個受理及調查程序。記者翁唯真／攝影
