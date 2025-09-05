江祖平疑遭侵犯「毀滅式爆料」討公道 律師：公布細節恐釀滅證

快訊

中央社／ 台北5日電

藝人江祖平疑曾遭侵犯，並公布加害人性騷其他人對話。律師提醒，強制性交罪屬非告訴乃論，相信檢察機關會調查；公布細節可能造成行為人滅證，未必有利偵辦，建議尋求法律協助。

江祖平8月中旬透過社群媒體爆料，某女演員遭電視台人員侵犯、偷拍等，還有其他電視台女員工遭性騷的對話；並於9月2日公開被指控人的姓名、長相及所屬電視台，進而揭露加害者為三立資深副總經理龔美富之子。江祖平後續發文，間接承認自己就是受害當事人。

對於「毀滅式爆料」盼討公道，陽明交通大學科技法律學院特聘教授、律師林志潔今天對媒體說明時表示，強制性交罪並非告訴乃論，相信檢察機關一定會啟動相關調查。

性侵害案件調查過程中，林志潔指出，被害人若公開說出太多相關細節，也可能造成行為人滅證，反而不一定有利於案件偵辦；建議被害人應尋求法律協助，做對自己最有利的訴訟行為。

至於江祖平公布個資部分，林志潔說，雖然可能涉及違反個人資料保護法或誹謗罪，但都有其要件，比如說必須是因為要損害對方的利益，或是為自己的不法利益。

林志潔表示，若是性侵害案被害人公開資料公審，不是為了損害對方利益，也不是為了自己的不法利益，而是要提醒其他人更為小心，有可能屬於個資法中不構成違法的情況，但還是要看個案的具體情形。

此外，衛生福利部次長呂建德下午出席第3屆全國績優社政人員表揚典禮，會前也呼籲民眾如果遇到性平事件，應尋求正當管道求助。

呂建德表示，不管性騷或性侵害，任何這樣的事件都不希望發生，只要有通報，一定會啟動調查，在相對透明公正的程序上進行。

藝人江祖平疑曾遭侵犯。 圖／取自江祖平FB粉專
藝人江祖平疑曾遭侵犯。 圖／取自江祖平FB粉專

