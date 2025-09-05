江祖平認了是性侵被害人 內湖警試圖聯繫江製作筆錄

藝人江祖平近日爆出電視台幕後人員涉及性侵案且「背景很硬」，三立電視台資深副總龔美富聲明證實傳聞所指男子是他的兒子，並稱「會配合調查」，針對相關事件，士林地檢署昨已正式分案調查。

由於江祖平在社群媒體發文，承認她就是性侵案的受害者，據了解，內湖警分局原本昨天就已和江祖平聯繫，希望她能代為協調被害人，向警方報案，江祖平也答應居中協調。

不過江祖平今天凌晨，發文自承就是受害人，內湖分局今天再度試圖與江聯繫，但目前聯繫未果。