江祖平認了是性侵被害人 內湖警試圖聯繫江製作筆錄

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

藝人江祖平近日爆出電視台幕後人員涉及性侵案且「背景很硬」，三立電視台資深副總龔美富聲明證實傳聞所指男子是他的兒子，並稱「會配合調查」，針對相關事件，士林地檢署昨已正式分案調查。

由於江祖平在社群媒體發文，承認她就是性侵案的受害者，據了解，內湖警分局原本昨天就已和江祖平聯繫，希望她能代為協調被害人，向警方報案，江祖平也答應居中協調。

不過江祖平今天凌晨，發文自承就是受害人，內湖分局今天再度試圖與江聯繫，但目前聯繫未果。

警方若聯繫到江祖平，對方承認是受害人，內湖分局將帶江祖平到台北市婦幼警察隊製作筆錄，但聯繫後何時與警方見面、製作筆錄，由於目前已是士林地檢署指揮偵辦，因此要看檢察官指示，才有確定動作。

江祖平爆料三立高層兒子性侵、性騷風波，引發外界譁然。圖／三立提供（圖為劇照資料照）
江祖平爆料三立高層兒子性侵、性騷風波，引發外界譁然。圖／三立提供（圖為劇照資料照）

