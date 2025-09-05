大學生相約南投旅遊爆偷拍 她民宿洗澡驚見男同學手機伸進百葉窗

北部某大學趙姓男大生去年8月與朋友到南投旅遊，趁女性友人洗澡時，將手機伸進百葉窗偷拍。女子當場發現報警，南投地院日前依「無故攝錄他人性影像罪」判處有期徒刑2月，受被害人在網路發文還原經過，坦言陰影至今難以抹滅。

判決書指出，趙男與多名同學包棟民宿，入住第1晚趁女子沐浴時，將手機伸進浴室百葉窗偷拍。女子察覺異狀，立刻朝手機潑水，並呼救報警。警方到場後，趙男當場刪除影像並請求原諒，但女子拒絕。法院審理認定，行為嚴重侵害隱私，仍應處以刑責。

受害女子在事發滿周年時於網路公開發文，提醒學弟妹與同學提高警覺。她回憶，同行還包括她的男友，當晚眾人外出買宵夜時，曾討論民宿建築設計容易從外部窺視，趙男也在場。沒想到返宿後，趙男竟付諸行動，讓她感到難以置信。

她說，當下打電話告訴父母，父母決定連夜趕赴南投。母親到場後，看到警方還原的影像，一直流淚，心疼女兒受害，並強調「不能再讓他去偷拍別人」。

女子指出，雖然影片已刪除，卻留下難以消除的心理創傷。她強調，選擇公開發文，不僅是抒發心情，也希望提醒更多人注意身邊潛在的危險，避免再有人受害。