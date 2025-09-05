快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

大學生相約南投旅遊爆偷拍 她民宿洗澡驚見男同學手機伸進百葉窗

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

北部某大學趙姓男大生去年8月與朋友到南投旅遊，趁女性友人洗澡時，將手機伸進百葉窗偷拍。女子當場發現報警，南投地院日前依「無故攝錄他人性影像罪」判處有期徒刑2月，受被害人在網路發文還原經過，坦言陰影至今難以抹滅。

判決書指出，趙男與多名同學包棟民宿，入住第1晚趁女子沐浴時，將手機伸進浴室百葉窗偷拍。女子察覺異狀，立刻朝手機潑水，並呼救報警。警方到場後，趙男當場刪除影像並請求原諒，但女子拒絕。法院審理認定，行為嚴重侵害隱私，仍應處以刑責。

受害女子在事發滿周年時於網路公開發文，提醒學弟妹與同學提高警覺。她回憶，同行還包括她的男友，當晚眾人外出買宵夜時，曾討論民宿建築設計容易從外部窺視，趙男也在場。沒想到返宿後，趙男竟付諸行動，讓她感到難以置信。

她說，當下打電話告訴父母，父母決定連夜趕赴南投。母親到場後，看到警方還原的影像，一直流淚，心疼女兒受害，並強調「不能再讓他去偷拍別人」。

女子指出，雖然影片已刪除，卻留下難以消除的心理創傷。她強調，選擇公開發文，不僅是抒發心情，也希望提醒更多人注意身邊潛在的危險，避免再有人受害。

文章曝光後，引來大批網友留言聲援，不少人讚賞她勇於發聲，也有人呼籲社會正視偷拍亂象，加強法治教育與刑責，避免類似事件重演。

女學生到南投旅遊，在民宿洗澡時遭手機偷拍，未料偷拍者竟是男同學。示意圖、本報資料照片
女學生到南投旅遊，在民宿洗澡時遭手機偷拍，未料偷拍者竟是男同學。示意圖、本報資料照片

偷拍 民宿

延伸閱讀

玩南投也可以這樣住！「埔里」奢華飯店、Villa、特色民宿一次看

「5千元藏咖啡包」南投水里鄉農會選舉爆賄選 8人遭判刑

馬祖民宿徵顧貓小幫手 網友：太夢幻的工作

你哪位？SJ東海來台健身房打卡 竟被知名健身房偷拍還嘴：只認識法海

相關新聞

大學生相約南投旅遊爆偷拍 她民宿洗澡驚見男同學手機伸進百葉窗

北部某大學趙姓男大生去年8月與朋友到南投旅遊，趁女性友人洗澡時，將手機伸進百葉窗偷拍。女子當場發現報警，南投地院日前依「...

江祖平毀滅性爆料驚人發展 律師剖析性侵案常見困境提4建議

藝人江祖平日前爆料女性臨演「大特」遭性侵偷拍，向她求助，而昨晚的爆料文讓網友驚訝她就是受害者「大特」，再掀討論。律師黃柏...

想玩3P 對國中小女友霸王硬上弓 2男被判7年重刑

彰化縣李姓男子經友人程男介紹，認識15歲國中少女，與少女交往後發生3次性行為，兩人不久後分手，李男仍再約少女見面，還提議...

北市狼運將趁女大生昏睡鑽入後座迫口交 桃院重判8年半

范姓計程車司機2023年2月間某日清晨，趁著在北市路旁隨意搭載欲返桃園住處女大生昏睡之際，竟鑽入後座對女子襲胸、勒頸逼口...

北市警抄樓鳳應召站 13外籍女子持觀光簽證來台賣淫被逮

台北市萬華警分局昨天在漢口街查獲以外籍女子為主的樓鳳應召站，查獲13名來自越南、泰國的外籍賣淫女子，現場有9對正進行性交...

江祖平驚爆「電視台高層兒」性侵疑雲 士林地檢署正式分案調查

藝人江祖平近日爆出電視台幕後人員涉及性侵案且「背景很硬」，三立電視台資深副總龔美富今聲明證實傳聞所指男子是他的兒子，並稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。