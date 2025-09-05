江祖平毀滅性爆料驚人發展 律師剖析性侵案常見困境提4建議

藝人江祖平日前爆料女性臨演「大特」遭性侵偷拍，向她求助，而昨晚的爆料文讓網友驚訝她就是受害者「大特」，再掀討論。律師黃柏榮表示，感情是剪不斷、理還亂的，但如指控前男友性侵，卻在網路上的情緒化發言，可能外界開始懷疑這只是「感情報復」；這其實是許多受害者在案件中常見的困境，對此他提出4點建議。

江祖平昨晚的爆料文不再稱是大特的事，「如果對方是無意識的情況下，某某還硬上完之後，清理乾淨，喔，原來情侶可以這樣喔」。她深夜持續發文，提到要對該名前男友索賠性侵罪、求償1300萬元，直接捐流浪動物之家，因為對方吃得到「狗糧」。

黃柏榮建議類似遭遇的受害者，第一，專注於「法律」，減少「情緒化」發言。他說，性侵案件最容易被對方律師或媒體操作成「情感報復」。建議避免在公開場合使用嘲諷、羞辱性字眼如「狗糧」，因為這會讓外界焦點轉移到「你恨前男友」，而不是「他是否犯罪」。

第二，讓「司法」替你說話。黃柏榮表示，既然已經有律師代理，就讓所有事實與證據透過訴訟呈現。可以透過律師發表「中性、專業」的聲明，而不是親自下場戰鬥。這樣會提升社會對案件的信任度。