北市狼運將趁女大生昏睡鑽入後座迫口交 桃院重判8年半

范姓計程車司機2023年2月間某日清晨，趁著在北市路旁隨意搭載欲返桃園住處女大生昏睡之際，竟鑽入後座對女子襲胸、勒頸逼口交直到射精為止，桃園地院近日審結，依利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪，判處徒刑8年6月，可上訴。

犯罪事實指出，2023年2月26日上午7時餘，女大生與閨密結束在北市的聚會後，由於飲酒精神欠佳，在路邊攔停范姓運將的計程車後，由女性友人拍了車號傳送到雙方對話框，隨即目送女大生搭車回家。

女大生上車不久便在後座熟睡，范某抵達桃園市目的地後，竟趁女大生熟睡之際進入後座，強行解開她的衣褲摸胸，再以暴力壓制，強行將生殖器放入口交，最後射精至口邊。

由於女大生身上僅有千元，跳表車資為1500元，范姓運將竟還尾隨女大生上樓取款，女大生說，給范某千元也沒找回500元，且她事後頸部、腹部及右大腿挫傷，驚恐之餘告訴閨密，翌日驗傷報警。

法院審理時，范某全盤否認，辯稱女大生的診斷證明不可信、捏造傷勢，甚至誣指被害人及其母親為性工作者。但法院調查發現，被害女大生證述前後一致，細節具體真實，並有驗傷證明書、閨密證詞及車輛軌跡等佐證。認為女大生所述可信，且其個性在案發後劇變，不敢再搭計程車，對生活造成重大陰影，足證身心遭受嚴重創傷。

合議庭審酌，范某身為計程車司機，竟利用乘客孤立無援處境犯案，不僅侵害被害女大生的性自主權，也加深社會對交通安全的不安，惡性重大。更令人遺憾的是，范犯後態度不佳，未悔罪或賠償。法院考量他於2023年9月間另涉猥褻案件遭新北地院判刑2年，素行不佳，因此從重量刑。 北市曾犯公共危險、性侵案的范姓計程車司機，2023年間趁搭載昏睡女大生返家時，鑽入後座襲胸、勒頸逼迫口交還射精，桃園地院依利用駕駛供不特定人運輸之交通工具機會犯強制性交罪，判8年6月，可上訴。記者陳恩惠／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康