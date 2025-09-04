想玩3P 對國中小女友霸王硬上弓 2男被判7年重刑
彰化縣李姓男子經友人程男介紹，認識15歲國中少女，與少女交往後發生3次性行為，兩人不久後分手，李男仍再約少女見面，還提議要和程男3P，少女雖拒絕，李男強拉少女脫衣，一旁程男雖表示沒興趣３Ｐ，但仍協助壓制少女，讓李男得逞，彰化地方法院依共同犯強制性交罪等，將李男重判７年８月及10月不等徒刑，程男也重判７年２月。
判決書指出，李男2023年初經好友程男介紹認識１５歲國中少女，李男先後３次在摩鐵、自己住處和少女發生性行為，後來2人分手。
但同年9月某日李男又約少女見面，並由程男到火車站去接少女到程男住處，３人原在房內聊天，後來李男提議要３Ｐ性行為，少女拒絕，程男也表示沒興緻3P，但李男強行脫去少女的上衣及裙子，還用手掐住少女脖子，李男戴保險套時，程男則協助搶走少女手機、扯去其內褲，並壓制少女，讓李男對少女性侵。
警詢和檢方偵訊時，李和程都否認犯行，李甚至否認曾和少女發生性行為，在審理期間李男才辯稱是少女自願跟他發生性關係，並沒有強迫她，並說程男有在旁邊看，和玩手機，並沒有參與。
辯護律師也說，二男都很年輕，沒有任何前科，犯罪後也已經賠償，得到少女父親的諒解，希望能讓2人緩刑。少女父親也說，願意給2人改過機會。
不過法官根據李男和少女的訊息對話等，確認李男明知少女是未成年的國中生，除了和她發生性行為，還性侵少女，根據社工輔導資料顯示少女事後有一直摳指甲、自傷等行為，可見已對少女身心造成嚴重影響。
法官認為，２男從檢方偵查時完全否認犯行，到法院審理期間改口辯解，但仍感受不到他們對自己行為感到任何悔意，或真誠的對少女表示歉意，李男對１４歲以上未滿１６歲女子為性交３次，依妨害性自主罪判刑10月；另依共同犯強制性交罪，將李男判刑７年８月，程男判刑7年2月，全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言