想玩3P 對國中小女友霸王硬上弓 2男被判7年重刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣李姓男子經友人程男介紹，認識15歲國中少女，與少女交往後發生3次性行為，兩人不久後分手，李男仍再約少女見面，還提議要和程男3P，少女雖拒絕，李男強拉少女脫衣，一旁程男雖表示沒興趣３Ｐ，但仍協助壓制少女，讓李男得逞，彰化地方法院依共同犯強制性交罪等，將李男重判７年８月及10月不等徒刑，程男也重判７年２月。　

判決書指出，李男2023年初經好友程男介紹認識１５歲國中少女，李男先後３次在摩鐵、自己住處和少女發生性行為，後來2人分手。

但同年9月某日李男又約少女見面，並由程男到火車站去接少女到程男住處，３人原在房內聊天，後來李男提議要３Ｐ性行為，少女拒絕，程男也表示沒興緻3P，但李男強行脫去少女的上衣及裙子，還用手掐住少女脖子，李男戴保險套時，程男則協助搶走少女手機、扯去其內褲，並壓制少女，讓李男對少女性侵。

警詢和檢方偵訊時，李和程都否認犯行，李甚至否認曾和少女發生性行為，在審理期間李男才辯稱是少女自願跟他發生性關係，並沒有強迫她，並說程男有在旁邊看，和玩手機，並沒有參與。

辯護律師也說，二男都很年輕，沒有任何前科，犯罪後也已經賠償，得到少女父親的諒解，希望能讓2人緩刑。少女父親也說，願意給2人改過機會。

不過法官根據李男和少女的訊息對話等，確認李男明知少女是未成年的國中生，除了和她發生性行為，還性侵少女，根據社工輔導資料顯示少女事後有一直摳指甲、自傷等行為，可見已對少女身心造成嚴重影響。

法官認為，２男從檢方偵查時完全否認犯行，到法院審理期間改口辯解，但仍感受不到他們對自己行為感到任何悔意，或真誠的對少女表示歉意，李男對１４歲以上未滿１６歲女子為性交３次，依妨害性自主罪判刑10月；另依共同犯強制性交罪，將李男判刑７年８月，程男判刑7年2月，全案可上訴。

李男要和好友與國中少女3P被拒，竟霸王硬上弓，彰化地方法院依共同犯強制性交罪將二人判處重刑。記者林宛諭／攝影
李男要和好友與國中少女3P被拒，竟霸王硬上弓，彰化地方法院依共同犯強制性交罪將二人判處重刑。記者林宛諭／攝影

分手 性行為

