北市警抄樓鳳應召站 13外籍女子持觀光簽證來台賣淫被逮
台北市萬華警分局昨天在漢口街查獲以外籍女子為主的樓鳳應召站，查獲13名來自越南、泰國的外籍賣淫女子，現場有9對正進行性交易的男女，警方逮捕應召站43歲林姓負責人，最後帶回男客9人與從事性交易者13人，加上負責人共23人，分依社維法、妨害風化罪送辦。
13名被查獲的外籍女子，分別從越南、泰國持觀光簽證來台，平均年齡在30歲上下，一下飛機就往應召站報到；林男在漢口街租下一層樓的分租套房，對外以高素質外籍女子名號在即時通軟體打廣告，交易一次價格從2500元至7000元不等，等賣淫外籍女子簽證到期，就換新的一批外籍女。
應召站豔名遠播，轄區警方接獲檢舉，昨天下午2時許前往查緝，逐一檢查發現有9對男女正在進行性交易，現場並查扣不法所得16萬餘元、監視器鏡頭、保險套、潤滑液等相關證物。
警方詢問後，除依社違法裁處外籍賣淫女子，並移送移民署留置等待解送出境，負責人依妨害風化移送台北地檢署偵辦，另再追查幕後販運集團。
