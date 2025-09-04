江祖平驚爆「電視台高層兒」性侵疑雲 士林地檢署正式分案調查

藝人江祖平近日爆出電視台幕後人員涉及性侵案且「背景很硬」，三立電視台資深副總龔美富今聲明證實傳聞所指男子是他的兒子，並稱「會配合調查」，針對相關事件，士林地檢署今已正式分案調查。

【中央社／台北4日電】

演員江祖平指某女演員遭電視台人員侵犯、偷拍；三立電視台資深副總經理龔美富回應，他信任兒子，但兒子若做錯事，會面對負責。轄區士林地檢署今天說，已主動剪報分案偵辦。

轄區士林地檢署今天表示，有關媒體報導某電視台人員涉嫌妨害性自主案，已主動分案，由婦幼專組檢察官指揮轄區警方持續蒐集相關事證，積極依法偵辦。

江祖平在8月中旬在社群平台爆料某女演員遭電視台人員侵犯、偷拍等，此女演員遲遲等不到道歉。江祖平9月2日公開加害者姓名、長相及所屬電視台，指對方自稱少爺、空降；扯出加害者是三立資深副總經理龔美富的兒子。

龔美富今天透過三立電視台表示，「身為三立主管，我會利害迴避，公司已啟動調查制度，我一定配合公司制度。我也是益霆的父親、我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」