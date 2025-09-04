快訊

還押了！柯文哲、應曉薇是否交保今不裁定 10月1日前分曉

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

聽新聞
0:00 / 0:00

性侵殺死花蓮女教師凶手起訴 地方回憶她的笑容與善行盼司法給公道

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮某國中女老師於5月16日晚間，在召會宿舍慘遭劉男潛入勒殺，今天花蓮地檢署依法提起公訴。消息傳回學校、召會，校方表示，女師認真教學，現在仍感到不捨，盼司法公正正義辦理。召會信徒說，發生此案非常惋惜、遺憾，尊重司法專業審判。

劉姓犯嫌有聽語障礙，是召會長期關懷的對象，5月中旬疑因追求女老師不成，竟闖入召會2樓的宿舍，違反女方意願做出強制性交的行為，不但施加暴力造成她無法抗拒，還用手指強制性交得逞，最後再用雙手掐死女方。

校方表示，女老師當時雖然剛入校沒多久，不過認真的教學態度一致獲得全校師生認同，現在還是很不捨，尊重司法系統的處理，盼有公正公義的判決。另女老師的職缺，7月順利聘請代理老師，不會影響學生受教權。

關懷對象勒斃信徒，讓召會傳道很內疚，有信徒說，女老師是學霸、優秀人才，案發前2個月劉男常到召會聚會，當時看不出有任何異常；而召會內都是男女有別，由弟兄關懷弟兄、姐妹關懷姐妹，卻發生憾事感到非常難過與惋惜，希望司法能判處應當有的刑罰，早日還女老師公道。

曾經接觸女老師的新城鄉代表林國賢說，之前女老師曾前來拜會，態度很客氣，希望能在鄉內傳教，自己非常歡迎各類宗教做善事，女老師臉上掛滿笑容，當時雙方相談甚歡。後來受邀到召會聚餐，女老師還為自己添飯，沒想到那次見面後，再次聽到消息已香消玉殞。

林國賢認為，愛心關懷民眾應該要表達清楚，不要讓對方誤以為彼此有意思，做法一定要很小心，若有任何異狀，應該尋求專業幫助，避免憾事發生。

花蓮縣某國中女老師今年5月遭劉姓凶嫌勒斃，陳屍鄉召會後面住處，花蓮地檢署依法提起公訴。本報資料照片
花蓮縣某國中女老師今年5月遭劉姓凶嫌勒斃，陳屍鄉召會後面住處，花蓮地檢署依法提起公訴。本報資料照片

司法 花蓮 宿舍

延伸閱讀

花蓮月洞調整開放時段 新增自由行遊客電話預約

電視台員工遭控性騷擾、性侵　江祖平再爆新受害者

花蓮聽語障男求愛女老師不成 入侵住處性侵後勒斃…檢起訴

江祖平再爆性侵男「拒買事後丸」　直接曝光正面工作照

相關新聞

性侵殺死花蓮女教師凶手起訴 地方回憶她的笑容與善行盼司法給公道

花蓮某國中女老師於5月16日晚間，在召會宿舍慘遭劉男潛入勒殺，今天花蓮地檢署依法提起公訴。消息傳回學校、召會，校方表示，...

東港溪河堤散步突遭陌生男竄出襲胸 網友：動作迅速應是慣犯

有網友在臉書發文指出，他晚上在屏東東港溪河堤萬巒段散步時，經過一段沒路燈路段時，突然有一高大男子從背後竄出突襲抓胸，之後...

花蓮聽語障男求愛女老師不成 入侵住處性侵後勒斃…檢起訴

花蓮某國中女老師於5月16日晚間，在鄉召會宿舍慘遭劉男潛入勒殺，今天花蓮地檢署偵結，指出劉姓凶嫌不但強制性交得逞，還以雙...

約拍變性侵、受害最小僅12歲 29歲「攝狼」遭求刑25年

台南市吳姓男子涉嫌自稱攝影師邀女子拍攝人像，見面強制性交或誘使發生性行為並拍下過程，其中廿九名被害人未成年，最小年僅十二...

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

雲林縣去年底一名女國中生遭29歲吳姓男攝影師誘騙拍攝性侵影片，檢警趕往台南吳男攝影棚查扣硬碟，進一步還原出900多筆資料...

台積工程師用公務機約砲偷吃女同事 同僚傳訊示警元配：說加班別相信

一名台積電的已婚工程師利用台積電公務機約砲、偷吃，除與女同事同居，更因投資房產涉勾搭女房仲，在妻子前往摩鐵及與小三同居處抓姦後，夫妻關係降至冰點，兩人鬧上法院打離婚官司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。