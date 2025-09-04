性侵殺死花蓮女教師凶手起訴 地方回憶她的笑容與善行盼司法給公道

花蓮某國中女老師於5月16日晚間，在召會宿舍慘遭劉男潛入勒殺，今天花蓮地檢署依法提起公訴。消息傳回學校、召會，校方表示，女師認真教學，現在仍感到不捨，盼司法公正正義辦理。召會信徒說，發生此案非常惋惜、遺憾，尊重司法專業審判。

劉姓犯嫌有聽語障礙，是召會長期關懷的對象，5月中旬疑因追求女老師不成，竟闖入召會2樓的宿舍，違反女方意願做出強制性交的行為，不但施加暴力造成她無法抗拒，還用手指強制性交得逞，最後再用雙手掐死女方。

校方表示，女老師當時雖然剛入校沒多久，不過認真的教學態度一致獲得全校師生認同，現在還是很不捨，尊重司法系統的處理，盼有公正公義的判決。另女老師的職缺，7月順利聘請代理老師，不會影響學生受教權。

關懷對象勒斃信徒，讓召會傳道很內疚，有信徒說，女老師是學霸、優秀人才，案發前2個月劉男常到召會聚會，當時看不出有任何異常；而召會內都是男女有別，由弟兄關懷弟兄、姐妹關懷姐妹，卻發生憾事感到非常難過與惋惜，希望司法能判處應當有的刑罰，早日還女老師公道。

曾經接觸女老師的新城鄉代表林國賢說，之前女老師曾前來拜會，態度很客氣，希望能在鄉內傳教，自己非常歡迎各類宗教做善事，女老師臉上掛滿笑容，當時雙方相談甚歡。後來受邀到召會聚餐，女老師還為自己添飯，沒想到那次見面後，再次聽到消息已香消玉殞。