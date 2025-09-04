快訊

東港溪河堤散步突遭陌生男竄出襲胸 網友：動作迅速應是慣犯

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

有網友在臉書發文指出，他晚上在屏東東港溪河堤萬巒段散步時，經過一段沒路燈路段時，突然有一高大男子從背後竄出突襲抓胸，之後很快逃逸。他表示從動作迅速來看應該是慣犯，提醒鄉親要多留意。警方獲報後表示，會加強該路段巡邏勤務。

網友表示，當時他正在散步，突然一個高大男子從背後突襲抓胸，讓他不小心跌倒，還沒反應過來時，男子速度非常快一下子竄入樹林裡，看不到蹤跡，怎麼抓也抓不到。

他說，當時他牽著一條狗，男子大概怕被反咬才逃逸，若換作其他女性會不會就這樣被拖進去樹林裡面而受害？他也指出男子特徵，身高超過175，背影高大，穿著髒兮兮的上衣跟短褲，腳踝髒黑。

網友也推測，男子對當地夜間的地形熟悉，動作迅速，應該是慣犯。並指出事發路段為東港溪畔天台保宮附近，面對「戎克船」右轉往下走，遇到大電塔往下斜坡，穿過高架橋後過50公尺的無路燈路段。

內埔警分局表示，已聯絡留言民眾報案，將加強該路段巡邏勤務，也呼籲鄉親若有發現可疑之人、事、物，請立即撥打110報案。

有網友晚上在屏東東港溪河堤萬巒段散步時，突遭一高大男子從背後竄出襲胸。圖／翻攝自臉書「屏東縣潮州鎮」
有網友晚上在屏東東港溪河堤萬巒段散步時，突遭一高大男子從背後竄出襲胸。圖／翻攝自臉書「屏東縣潮州鎮」
有網友晚上在屏東東港溪河堤萬巒段散步時，突遭一高大男子從背後竄出襲胸。圖／翻攝自臉書「屏東縣潮州鎮」
有網友晚上在屏東東港溪河堤萬巒段散步時，突遭一高大男子從背後竄出襲胸。圖／翻攝自臉書「屏東縣潮州鎮」

