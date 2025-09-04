花蓮聽語障男求愛女老師不成 入侵住處性侵後勒斃…檢起訴

花蓮某國中女老師於5月16日晚間，在鄉召會宿舍慘遭劉男潛入勒殺，今天花蓮地檢署偵結，指出劉姓凶嫌不但強制性交得逞，還以雙手緊掐女師頸部導致其死亡，還偷走手機、平板與筆電，依法提起公訴，預計今天下午2時30分地方法院開羈押庭。

回顧案件，女老師去年從台南到花蓮偏鄉擔任國文老師，生活作息單純，沒想到5月17日有教友在群組發現女老師用自己的LINE帳號傳訊息「女老師遭殺害，快去找」，警方獲報發現她陳屍在鄉召會宿舍地板上，衣衫不整、手機不見，後循線將意圖輕生的劉姓凶嫌逮捕到案。

據了解，劉姓犯嫌喜歡到各處認識女性，也曾到鄉召會走動，由於他因有聽語障礙，常跟看上眼的女性要求加LINE溝通，利用弱勢身分博取同情，與蔡女互加好友。劉男曾向蔡女告白被拒絕，後續經常言語性騷擾，蔡女不堪其擾憤而封鎖他，劉男疑似不滿被封鎖，從後門闖入鄉召會宿舍犯下滔天大罪。

地檢署指出，劉男擅自侵入女老師居於鄉召會2樓的房間內，違反意願欲強制性交。女老師抵抗、掙扎，劉男施以強暴使其無法抗拒後，以手指強制性交得逞；劉在性侵得逞後還持續緊掐女老師頸部，直至她死亡；最後甚至強盜拿走手機1支、iPad mini平板1台、ＭacBook1台等物得逞。

檢方指出，劉嫌涉犯刑法第306條第1項侵入住宅、同法第226之1侵入住宅強制性交而故意殺害被害人、同法第271條第1項殺人、同法第328條第1項強盜等罪嫌，依國民法官法第43條第1項規定提起公訴。至於求刑部分，因劉涉犯的罪刑是無期或死刑，檢方會在國民法官審理時再具體求刑。