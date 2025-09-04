花蓮聽語障男求愛女老師不成 入侵住處性侵後勒斃…檢起訴
花蓮某國中女老師於5月16日晚間，在鄉召會宿舍慘遭劉男潛入勒殺，今天花蓮地檢署偵結，指出劉姓凶嫌不但強制性交得逞，還以雙手緊掐女師頸部導致其死亡，還偷走手機、平板與筆電，依法提起公訴，預計今天下午2時30分地方法院開羈押庭。
回顧案件，女老師去年從台南到花蓮偏鄉擔任國文老師，生活作息單純，沒想到5月17日有教友在群組發現女老師用自己的LINE帳號傳訊息「女老師遭殺害，快去找」，警方獲報發現她陳屍在鄉召會宿舍地板上，衣衫不整、手機不見，後循線將意圖輕生的劉姓凶嫌逮捕到案。
據了解，劉姓犯嫌喜歡到各處認識女性，也曾到鄉召會走動，由於他因有聽語障礙，常跟看上眼的女性要求加LINE溝通，利用弱勢身分博取同情，與蔡女互加好友。劉男曾向蔡女告白被拒絕，後續經常言語性騷擾，蔡女不堪其擾憤而封鎖他，劉男疑似不滿被封鎖，從後門闖入鄉召會宿舍犯下滔天大罪。
地檢署指出，劉男擅自侵入女老師居於鄉召會2樓的房間內，違反意願欲強制性交。女老師抵抗、掙扎，劉男施以強暴使其無法抗拒後，以手指強制性交得逞；劉在性侵得逞後還持續緊掐女老師頸部，直至她死亡；最後甚至強盜拿走手機1支、iPad mini平板1台、ＭacBook1台等物得逞。
檢方指出，劉嫌涉犯刑法第306條第1項侵入住宅、同法第226之1侵入住宅強制性交而故意殺害被害人、同法第271條第1項殺人、同法第328條第1項強盜等罪嫌，依國民法官法第43條第1項規定提起公訴。至於求刑部分，因劉涉犯的罪刑是無期或死刑，檢方會在國民法官審理時再具體求刑。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言