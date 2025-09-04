約拍變性侵、受害最小僅12歲 29歲攝狼遭求刑25年

台南市吳姓男子（左，站立者）涉性侵少女並拍攝過程，檢警搜索其住家及攝影棚，查扣硬碟發現性影像。圖／雲林地檢署提供

台南市吳姓男子涉嫌自稱攝影師邀女子拍攝人像，見面強制性交或誘使發生性行為並拍下過程，其中廿九名被害人未成年，最小年僅十二歲，犯案時間長達八年。雲林地檢署昨依兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴吳，指犯罪惡行重大、令人髮指，求刑廿五年。

檢警調查，汽車修理廠員工廿九歲吳姓男子二○一六年就讀大學起，透過網路社群、交友軟體或參加Cosplay攝影活動，自稱職業攝影師專拍人像攝影，有個人攝影工作室，以互惠或付費拍攝，約成年或未成年女子至住處、旅館、攝影棚或外景拍攝，用體型優勢強制性交或說服、以五百至六千元利誘發生性行為，並拍攝影片或照片。

雲林檢警去年十一月接獲一名國中女學生母親報案，指女兒遭性侵拍攝，搜索查扣吳的外接硬碟，發現六八一八個他與成年、未成年女子性交影像，數十人被害，有人重複出現，部分身分無法查明，清查其中廿九人未成年，遍及中南部，有人月經期間也被性侵拍攝。

因吳刪除檔案，檢警首次查獲未發現具體事證，命吳交保，經科技還原發現性影像，資料夾檔名有被害人姓名及拍攝日期，影片長度數秒鐘至數分鐘不等，清出未成年被害人十二歲一人、十三歲六人、十四歲一人、十五歲六人、十六歲四人、十七歲十一人，今年五月再傳訊吳，他坦承犯行，被裁定羈押。

檢方昨以加重強制性交、與未滿十六歲女子為性交或猥褻、竊錄他人身體隱私部位、兒童及少年性剝削防制條例等共五十四罪起訴，檢警調查暫未發現有性影像流出。報案使全案曝光的被害人母親說，被害一定不止這些人，希望未來法官能判得越重越好。

辦案人員也痛斥「太惡質」，指吳外表憨厚老實，以專業攝影技術幫拍美照說詞，半哄半騙讓少女上鉤，造成身心受創。