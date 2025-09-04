聽新聞
0:00 / 0:00

約拍變性侵、受害最小僅12歲 29歲攝狼遭求刑25年

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

台南市吳姓男子（左，站立者）涉性侵少女並拍攝過程，檢警搜索其住家及攝影棚，查扣硬碟發現性影像。圖／雲林地檢署提供
台南市吳姓男子（左，站立者）涉性侵少女並拍攝過程，檢警搜索其住家及攝影棚，查扣硬碟發現性影像。圖／雲林地檢署提供

台南市吳姓男子涉嫌自稱攝影師邀女子拍攝人像，見面強制性交或誘使發生性行為並拍下過程，其中廿九名被害人未成年，最小年僅十二歲，犯案時間長達八年。雲林地檢署昨依兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴吳，指犯罪惡行重大、令人髮指，求刑廿五年。

檢警調查，汽車修理廠員工廿九歲吳姓男子二○一六年就讀大學起，透過網路社群、交友軟體或參加Cosplay攝影活動，自稱職業攝影師專拍人像攝影，有個人攝影工作室，以互惠或付費拍攝，約成年或未成年女子至住處、旅館、攝影棚或外景拍攝，用體型優勢強制性交或說服、以五百至六千元利誘發生性行為，並拍攝影片或照片。

雲林檢警去年十一月接獲一名國中女學生母親報案，指女兒遭性侵拍攝，搜索查扣吳的外接硬碟，發現六八一八個他與成年、未成年女子性交影像，數十人被害，有人重複出現，部分身分無法查明，清查其中廿九人未成年，遍及中南部，有人月經期間也被性侵拍攝。

因吳刪除檔案，檢警首次查獲未發現具體事證，命吳交保，經科技還原發現性影像，資料夾檔名有被害人姓名及拍攝日期，影片長度數秒鐘至數分鐘不等，清出未成年被害人十二歲一人、十三歲六人、十四歲一人、十五歲六人、十六歲四人、十七歲十一人，今年五月再傳訊吳，他坦承犯行，被裁定羈押。

檢方昨以加重強制性交、與未滿十六歲女子為性交或猥褻、竊錄他人身體隱私部位、兒童及少年性剝削防制條例等共五十四罪起訴，檢警調查暫未發現有性影像流出。報案使全案曝光的被害人母親說，被害一定不止這些人，希望未來法官能判得越重越好。

辦案人員也痛斥「太惡質」，指吳外表憨厚老實，以專業攝影技術幫拍美照說詞，半哄半騙讓少女上鉤，造成身心受創。

雲林 性侵 COSPLAY 攝影師 未成年 性行為 國中生

延伸閱讀

江祖平再爆性侵男「拒買事後丸」　直接曝光正面工作照

影片直接曝光性侵受害者！賓賓哥被罵爆「鄭重道歉了」

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

逼迫接客日逾7人才獲休息…累死1印尼應召女 業者、經紀求刑6年

相關新聞

約拍變性侵、受害最小僅12歲 29歲攝狼遭求刑25年

台南市吳姓男子涉嫌自稱攝影師邀女子拍攝人像，見面強制性交或誘使發生性行為並拍下過程，其中廿九名被害人未成年，最小年僅十二...

印尼女身體不適還被迫日接7客 心臟衰竭亡

應召站業者胡恆銓、經紀武阮薔薇等八人涉嫌仲介至少八名印尼女子來台，以償還來台費用、扣留護照逼迫性交易，一女身體不適仍被逼...

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

雲林縣去年底一名女國中生遭29歲吳姓男攝影師誘騙拍攝性侵影片，檢警趕往台南吳男攝影棚查扣硬碟，進一步還原出900多筆資料...

台積工程師用公務機約砲偷吃女同事 同僚傳訊示警元配：說加班別相信

一名台積電的已婚工程師利用台積電公務機約砲、偷吃，除與女同事同居，更因投資房產涉勾搭女房仲，在妻子前往摩鐵及與小三同居處抓姦後，夫妻關係降至冰點，兩人鬧上法院打離婚官司。

戴更基被控性騷！要求女學員表演2狗性交 臉書澄清：錄音被刻意剪接

今年剛滿60歲、台灣動物行為學專家、跨足動物行為領域的知名獸醫師戴更基近日被學員頻頻指控他在課堂上性騷擾，本人也在上月底於臉書連發多文並開直播回應此事，表示如有讓學員感到不舒服，他願意道歉，但請網友停止網路霸凌，停止讓他的學生受到傷害。

猛男三溫暖內熟睡竟遭摸下體15秒 噁男被逮稱：一時忍不住

28歲陳男今天凌晨至三重區1間三溫暖消費，發現1名猛男在三溫暖沙發上熟睡，竟伸手撫摸猛男下體長達15秒，見猛男驚醒後陳男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。