台積工程師用公務機約砲偷吃女同事 同僚傳訊示警元配：說加班別相信

台積電工程師利用公務機約砲、偷吃。示意圖／ingimage

一名台積電的已婚工程師利用台積電公務機約砲、偷吃，除與女同事同居，更因投資房產涉勾搭女房仲，在妻子前往摩鐵及與小三同居處抓姦後，夫妻關係降至冰點，兩人鬧上法院打離婚官司。

根據《鏡週刊》報導，該名工程師是在妻子鼓勵下進入台積電，後來薪水三級跳，兩人年薪相加超過600萬，卻也開始偷吃女同事，與妻子由佳偶變怨偶。令人驚訝的是，由於台積電有手機管制規定，另發公務機聯絡公事，卻成了該男用來約砲的工具，常以此為藉口，向妻子表示私人手機需關機，假借加班，與女同事發生性關係。

有同事看不下去，傳示警簡訊給元配，內容寫道「同為台積人，實在看不慣這種渣男行為」，提醒她丈夫說加班時千萬別相信，妻子才發現有異。某次甚至被廠商調侃先生很有情趣，會去摩鐵開房約會，她因而以掉了一支香奈兒耳環為由，騙過櫃檯進入丈夫與小三開的房間內，之後又到竹南廠附近的套房成功抓姦，讓丈夫外遇一事全攤在陽光下。

該名工程師之後到妻子家中下跪請求原諒，並將房產的一半過戶給妻子，願繼續保持婚姻關係，但又繼續偷吃女同事，並搭訕女房仲，隨後更被診斷得了性病。他在治療後仍以加班為由，繼續偷吃行徑。

該名工程師在與小三同居後，搶先向法院訴請離婚，妻子則以丈夫偷吃為由，向法院提出反訴，最終法官判工程師敗訴，工程師因不服提出上訴，官司正走到二審進行中。