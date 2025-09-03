快訊

戴更基被控性騷！要求女學員表演2狗性交 臉書澄清：錄音被刻意剪接

聯合新聞網／ 綜合報導

戴更基在臉書開直播澄清性騷疑雲，並發文表示願意道歉。圖擷自戴更基臉書
戴更基在臉書開直播澄清性騷疑雲，並發文表示願意道歉。圖擷自戴更基臉書

台灣動物行為學專家、今年剛滿60歲的知名獸醫師戴更基，近日被學員頻頻指控他在課堂上性騷擾。他在上月底於臉書連發多文並開直播回應此事，表示如有讓學員感到不舒服，他願意道歉，但請網友停止網路霸凌，停止讓他的學生受到傷害。

根據《鏡週刊》報導，戴更基多年來開設ABRA(動物行為資源中心)動物行為治療師認證課程，該課程費用高達20萬元，近來卻有7名學員聯合檢舉戴更基，指其在課堂中以言語性騷擾、多次用性暗示意味濃厚的露骨言語要求女學員表演母狗、公狗「騎乘」性交情形，並詢問幼教業女學員「小孩」如何自慰，不少學員將戴更基上課不當言詞進行錄音、錄影作為證據，表示已蒐證提告。

戴更基面對由學員聯合檢舉的指控，在臉書發文表示：「這些天我被冠上性騷擾的標籤，然而事實上，當事人出來澄清說明我並沒有，而是被刻意剪接出來的錄音，我對於我人生中犯下的任何錯誤，我都會自省，我寫的書，我拿出來訂正，一頁一頁的修正罵自己寫錯，或是修正舊的資訊改為新的資訊，如果你覺得我冒犯了你，我會跟你道歉，如果你覺得我傷害你的自尊，我也會跟你道歉。」

戴更基還在課堂結束後直接開直播澄清，指出該名被錄音、錄影的女學員近日無法成眠，他呼籲停止網路霸凌，被外流的錄音、錄影，沒有受到當事人的同意，已造成被當成性騷對象的女學員身心傷害。

戴更基也解釋受爭議的手淫問題，表示有學員問到公狗騎母狗抽插是手淫嗎？他則反問學員：「如果覺得我是一個男的，我找一個女的抽插，你覺得會是手淫嗎？」強調這是一個比喻，而沒有任何污衊的意思，聽了剪接檔案，真的會令人不舒服，但真相到底是什麼？

戴更基說，知道自己講話和問問題的方式，讓很多人感到不舒服，但自己從始至終從未對女學員性騷擾，若有女學員覺得自尊心受損，也一定會跟女學員道歉。

戴更基作為電視名人，也是台灣首位動物行為治療師，透過出版書籍與拍攝YouTube教學影片讓他聲名遠播，過去也曾與歌手趙詠華有過8年的婚姻，之後因戴更基外遇而離婚，趙詠華曾形容與戴更基的婚姻是「悲慘的婚姻」。

