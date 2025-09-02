快訊

猛男三溫暖內熟睡竟遭摸下體15秒 噁男被逮稱：一時忍不住

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

28歲陳男今天凌晨至三重區1間三溫暖消費，發現1名猛男在三溫暖沙發上熟睡，竟伸手撫摸猛男下體長達15秒，見猛男驚醒後陳男才逃離現場。三重警獲報調閱監視器今天上午將陳男逮捕，陳男供稱一時忍不住才會犯案，詢後依性騷擾防治法送辦。

遭性騷擾的猛男將遭遇PO網表示：「1日凌晨1時許在名人三溫暖熟睡時，突然被陌生人抓下體長達約15秒。我驚醒後他立刻逃跑。監視器顯示他匆忙離場，工作人員也證實他只進場不到30分鐘就跑掉。」猛男指出，這樣的行為已經明顯侵犯身體自主，他立即報警也請警方協助調閱監視器，提醒去三溫暖、健身房、公共空間的朋友要保護自己，注意周遭，絕對不要姑息加害者。

三重警獲報後調閱監視器，鎖定28歲陳男涉嫌，今天上午11時許將他逮捕帶回警局。陳男供稱見到被害人躺在那邊睡覺一時忍不住才會犯案，詢後將依應騷擾防治法送辦。

陳男在三溫暖內撫摸猛男下體，遭逮辯稱：一時忍不住。示意圖／Ingimage
陳男在三溫暖內撫摸猛男下體，遭逮辯稱：一時忍不住。示意圖／Ingimage

三重 監視器 性騷擾

