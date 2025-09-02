怨前女友另結新歡 新北男追到台中朝她壓頭割頸濺血...殺人未遂起訴

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新北蕭姓男子不滿林姓前女友分手、交新男友，7月到台中找她談判前預藏水果刀，眼見林女無復合意願就強壓她頭，再抽刀朝其脖子猛刺，釀林女中刀鮮血直流送醫撿回一命，蕭行凶漏夜騎車躲回新北；檢方以他犯嫌明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

被告，蕭男（23歲）、林女（18歲）交往期間曾在新北市中和區同居，蕭後來不滿對方提分手且另結新歡，今年7月15日中午11點多跑到台中北區五金行買了1把水果刀，當晚10點多再約林女見面談判。

林女和現任的吳姓男友到天祥街一帶赴約，蕭男當下再次向林女表達挽回之意，但林表明已經不想再和他交往，蕭竟然出手壓住對方頭，又從口袋抽出預藏的水果刀刺向她脖子，造成林女頸部中刀、雙手也因抵抗被割傷。

林女當下掙脫後跑向一旁男友求救，蕭男行凶後則是馬上逃逸，連夜騎著機車北上躲回新北土城住處，警方約在案發後10小時逮到人，依殺人未遂罪嫌送辦經檢方將蕭向法院聲押獲准。

檢方訊時，蕭男坦承因感情一事約林女出面，因談判不成才想拿水果刀殺她，被害的林女則指證歷歷，也提出驗傷、對話紀錄等佐證。

檢方也根據現場路口監視器畫面，且蕭男外套上也沾染血跡，經送驗比對和林女DNA相符，另有蕭作案前到五金行買水果刀畫面、明細等，認定他犯嫌明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

蕭男不滿林姓前女友另結新歡，追到台中朝她揮刀割頸，檢方依殺人未遂罪嫌起訴。圖／報系資料照
蕭男不滿林姓前女友另結新歡，追到台中朝她揮刀割頸，檢方依殺人未遂罪嫌起訴。圖／報系資料照

