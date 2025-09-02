舅舅玩笑開大了 嘉義男摸外甥私處、拍照 判5年6月

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣一名男子涉嫌撫摸、捏抓外甥生殖器，甚至拍照，經男子母親即男童祖母制止才停手，他又將照片傳給友人觀看，男子姊姊係男童母親獲悉後氣憤提告，男子表示鬧著玩，事後姊姊向檢方表示撤告並提出和解書，因涉公訴罪，嘉義地院判犯兒童及少年性剝削防制條例等3罪，應執行5年6月。可上訴。

判決書表示，民雄鄉男子去年5月4日下午與未滿14歲外甥在房間內，違反男童意願拉開外褲，以手機拍攝生殖器照片1張，接著又隔著外褲撫摸、抓捏猥褻，事後他將照片傳給友人觀看。隔天中午在客廳，他又撫摸、抓捏男童生殖器，男童向阿嬤（也是男子母親）告狀制止才停手。雖然男子說只是鬧著玩，男童母親知悉後氣得提告。

法院審理時，姊姊獲悉涉犯兒童及少年性剝削防制條例可能會判刑入獄，因弟弟係母親主要照顧者，因此向檢察官表示，不要告弟弟，並提出和解書。母親也改稱記憶模糊、沒有真的看到猥褻過程。

但案件屬於公訴罪，法官審酌，男子身為舅舅無視男童年紀尚幼，人格、性自主權發展未臻成熟，不顧男童反對，撫摸生殖器並拍攝照片，又將該性影像傳送給他人。隔天又食髓知味，再次違反意願撫摸生殖器，造成男童身心健康及人格發展不良影響。有提出和解書又男童母親表示，「那個人是我弟弟我不要告，家裡的父母沒人照顧，我心裡很難受」。男童也表示，可以原諒等。

法官量處犯以違反本人意願之方法，使少年被拍攝性影像罪，處有期徒刑4年10月。又犯對未滿14歲之男子強制猥褻罪，處有期徒刑3年10月。又犯交付少年性影像罪，處有期徒刑1年6月。應執行有期徒刑5年6月。扣案IPHONE行動電話1支沒收。

嘉義男子涉撫摸、拍攝外甥私處，被嘉義地院判刑5年6月。圖／本報資料照片
