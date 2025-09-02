在三溫暖熟睡突遭撫摸下體長達15秒 新北男怒控怪男性騷
新北市三重區1間三溫暖昨天凌晨發生性騷擾事件。A男在三溫暖沙發上睡覺時，突被1名陌生男伸手觸摸生殖器，A男驚醒後陌生男立即逃離現場。A男感覺遭冒犯立即至報案。三重警調閱監視器目前已鎖定嫌犯，將通知到案依性騷擾防治法送辦。
遭性騷擾的A男將遭遇PO網表示：「1日凌晨1時許在名人三溫暖熟睡時，突然被陌生人抓下體長達約15秒。我驚醒後他立刻逃跑。監視器顯示他匆忙離場，工作人員也證實他只進場不到30分鐘就跑掉。」A男指出，這樣的行為已經明顯侵犯身體自主，他立即報警也請警方協助調閱監視器，提醒去三溫暖、健身房、公共空間的朋友要保護自己，注意周遭，絕對不要姑息加害者。
三重警方獲報後立即調閱監視器，目前已鎖定特定嫌犯將積極查緝到案，並依性騷擾防治法移送新北地檢署偵辦。
