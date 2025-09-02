台中攀岩教練搭公車露生殖器 拍32秒影片想衝點閱遭檢舉下場曝

台中蘇姓攀岩教練搭乘302路公車時，竟拉下褲子露出生殖器拍成32秒影片，再上傳社群軟體「X」遭民眾檢舉。蘇辯稱影片是「不小心」上傳，法院發現他上傳後還發文鼓勵民眾訂閱，顯有刻意衝高點閱意圖，依妨害風化等2罪判他拘役80日，可上訴。

檢警調查，蘇男2024年9月搭乘台中320路公車時，竟然在公車行駛途中脫下褲子露出生殖器，還拿手機自拍長達32秒，同年10月再將這段影片上傳社群軟體「X」，以此方式供不特定人觀覽，經人檢舉後警方移送偵辦。

台中地院審理時，蘇男坦承在公車上脫褲、裸露生殖器公然猥褻部分，但否認有供人觀覽猥褻影像犯行，辯稱自己是不小心將影片上傳，發現後馬上就刪掉。

法院查，在「X」上傳影像必須點選自己帳號、選取影像，再按「上傳」動作，一連串行為必須經大腦仔細思考後傳達訊息至手部、眼球運動神經才能完成，這是公眾周知之事，蘇辯「不小心」上傳顯是無稽之談。

法院也發現，蘇上傳影像後還張貼「大家記得破好破滿啊啊啊啊啊」，另根據蘇男在個人簡介上也寫下「歡迎光臨，我...，抖抖連結在下面，喜歡的歡迎朝訂閱那揍下去，我的宵夜就靠你們」等語，可見他刻意上傳猥褻影像衝高點閱的意圖，不採信其辯詞。