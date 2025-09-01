基隆少女2度遭勒脖 犯嫌辯開玩笑判刑5月

快訊

中央社／ 基隆1日電

林姓男子趁少女晚間獨自走在校園，2度以手肘勾住少女脖子，少女掙脫報案，林男到案後辯稱「只是開玩笑鬧著玩」，法院審理認定林男犯後態度不佳，判處5月徒刑，得易科罰金。

林男（43歲）今年1月2日晚間9時許，見少女獨自走在基隆市建德國小，徒手勾住少女的脖子並持續拖曳，少女因重心不穩跌坐在地，林男見少女欲逃跑，竟再度勾住少女的脖子，所幸少女及時掙脫向警方報案，基隆地檢署偵查後，向法院聲請簡易判決。

基隆地方法院判決書指出，林男有妨害性自主前科，依經驗法則，顯見林男在行為時動機可議且心懷不軌，不宜輕縱。經被害人指證歷歷後，林男在偵訊時先否認犯行，之後在檢察官追問下才坦承犯行，犯後態度不佳，且未填補被害人所受損害。

法院日前審理後，依成年人對少年犯強制罪，判處林男有期徒刑5月，得易科罰金，全案可上訴。

