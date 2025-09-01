快訊

少女遭吉他教師伸狼爪 一對一教學「按摩」胸部大腿內側

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北部某音樂教室賴姓吉他教師去年初藉一對一教學機會，數次以「按摩」為由撫摸14歲少女腿、肩、胸部，少女母親知悉後報警提告，檢方清查賴姓教師、少女親友等相關人員筆錄，及少女指認紀錄表、手繪音樂教室配置圖等，認定賴涉嫌利用權勢猥褻罪，偵結依法起訴，並建請法院依兒少福利權益保障法加重其刑。

起訴指出，賴明知少女未成年，仍利用每周一次一對一教學機會做案。第一、二周以「按摩」為由，將少女的腳抬到自己大腿上撫摸，又摸少女肩膀等，時間長達數分鐘，見少女未反抗，第三周又從少女後方「按摩」肩膀，伸手游移、觸摸少女胸部上緣，少女轉身閃躲，賴仍伸手「按摩」少女大腿內側，並要求少女「不准跟別人說」。

少女母親證稱，少女上課三周後告知遭猥褻事實，案發後少女提及此事特別易怒；少女同學證稱，曾聽少女描述遭撫摸經歷，包含賴姓教師曾問少女「有沒有喜歡男生」「有沒有跟男生做過什麼事」等，少女事後情緒變得焦慮低落。

賴姓教師到案坦承上課及觸碰少女等情，並表示針對曾經觸碰少女大腿感到後悔，但辯稱「有盡量避開隱私、敏感部位」，且有事先得到少女同意等。

檢方認定賴姓教師涉嫌刑法「對於因教育、訓練之人利用權勢猥褻罪」，偵結起訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

伸狼爪示意圖。本報資料照片
