跆拳道教練國小代課成狼師…對3少年多次猥褻妨害性自主 法院判6年

李姓跆拳道教練被控在台南市一間國小擔任代課老師時，竟利用與一對兄弟檔及另一名男學生建立師生關係，取得信任後，分別對3人伸出狼爪，多次施以猥褻、妨害性自主及拍攝性影像等行為；台南地院審理後，依違反兒童及少年性剝削防制條例等10罪合併判他6年徒刑。

判決書指出，李姓男子2012年9月至2016年1月曾在台南市一間國小擔任代課老師，同時也是校外的跆拳道道館教練，他與三名男學生（化名為A、B、C）都是師生關係；2013年間，他邀請就讀國中的A男到住處後，裸露身體套弄下體（俗稱打手槍），並要求A男脫褲一起。

之後李又在住處要求A男互相打手槍，再要求A男互相口交；2016年間，李又找上A男弟弟B男，在B男國小畢業的暑假期間，於游泳池徒手套弄B男下體，之後同樣邀請B男到他住處，為B男打手槍以及口交。2019年間，又帶B男到高雄汽車旅館，撫摸其下體。

2019年間，李找上C男，在住處為C男口交，並持手機拍攝幫C男打手槍影像；之後他再次為C男口交，並要求C男插入他後門（俗稱肛交），再持手機拍攝幫C男打手槍影像，李更在跆拳道館徒手套弄C男下體，事後受害男學生與家長向校方檢舉，報警提告。

對於李的犯行，教育單位說明，李姓男代課老師2013年間對於未滿14歲的男學生猥褻行為，經家長於2024年向學校檢舉後，校方依程序進行性平事件調查屬實，已完成不適任系統通報，管制李師終身不得擔任教育人員。

法院認為，李姓男子與A、B、C男為師生關係，更曾與A、B男的母親熟識，竟利用本案發生時3名男學生年紀尚輕，對於性衝動的控制以及正確性觀念的建立均未臻成熟，犯下本案共計10次的犯行；對於男學生的成長有不良影響，行為自應予相當之非難。