包包鑽小孔藏攝影機 高雄偷拍狼現蹤駁二多女受害

高雄蔡姓男子在黑色提袋孔小洞藏裝運動型錄影機，專門潛伏在駁二輕軌月台偷拍女遊客的裙底，警方獲報後迅速到場逮捕蔡男，檢視影片檔案，發現被害女性不只一人，將逐一尋找、通知被害人。

昨（8月31）天傍晚5點50分許，穿著裙子的被害人和男友走向輕軌月台時，男友發現有陌生男子提著黑色提包靠近，且包包不時朝女友裙底接近，男友隨即將男子攔下質問，當場發現提包有可疑小孔，馬上報警逮人。

員警趕到後，釐清偷拍的蔡姓男子身分，他當場坦承偷拍。警方調查，蔡男（25歲）將運動型攝影機夾藏在黑色提包內，提包下挖出小孔，且鎖定女遊客最多的駁二特區尋找下手目標。