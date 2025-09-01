包包鑽小孔藏攝影機 高雄偷拍狼現蹤駁二多女受害
高雄蔡姓男子在黑色提袋孔小洞藏裝運動型錄影機，專門潛伏在駁二輕軌月台偷拍女遊客的裙底，警方獲報後迅速到場逮捕蔡男，檢視影片檔案，發現被害女性不只一人，將逐一尋找、通知被害人。
昨（8月31）天傍晚5點50分許，穿著裙子的被害人和男友走向輕軌月台時，男友發現有陌生男子提著黑色提包靠近，且包包不時朝女友裙底接近，男友隨即將男子攔下質問，當場發現提包有可疑小孔，馬上報警逮人。
員警趕到後，釐清偷拍的蔡姓男子身分，他當場坦承偷拍。警方調查，蔡男（25歲）將運動型攝影機夾藏在黑色提包內，提包下挖出小孔，且鎖定女遊客最多的駁二特區尋找下手目標。
警方清查影片檔案，發現影片多為女遊客的裙底影像，蔡男坦承不諱，鹽埕警分局依刑法妨害性隱私及不實性影像罪及性騷擾防治法等罪移送法辦。
