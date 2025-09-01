警掃黃踢鐵板！法官採信她「半套收500」是回話 不是拉皮條證據

台北市警文山第二分局「掃黃」喬裝客人詢問養生會館有沒有做「半套」性交易，女職員告訴警察「半套要再收500元」，警方罰她2000元；女子提異議，台北地院認為，警方沒有提出她「拉客」的證據，撤銷罰單，裁定不罰，確定。

文山第二分局原處分說，會館女職員2025年6月26日15時在「X樂」養生會館於員警佯裝客人消費按摩途中，主動提及有「半套」服務，並敘明價錢，有與人性交易「拉客」行為，依社會秩序維護法裁處2000元罰鍰。

女職員異議表示，她沒有主動提及有「半套」服務及價錢，警察只提出蒐證錄音及譯文為證據，不過，錄音是警方單方面製作的文書，她沒有「拉客」，行為地也不在公共場所，不應該罰她。

法官認為，社維法規定「在公共場所或公眾得出入之場所，意圖與人性交易而拉客」應予處罰，其立法理由在「暗娼或皮條客，常在公共場所或公眾得出入之場所，如馬路邊、觀光飯店大廳及其門前等處所，騷首弄姿，強拉客人，或由保鏢強行拉客情事，此類行為，嚴重影響善良風俗及安寧秩序」。

因此，「拉客」需具備「遭拉客者」本無性交易意思，但行為人堵阻去路、強行糾纏才算違法。

裁定附表，記載警察與女職員對話。警察說「因為之前有去過泰式養生館做油壓按摩，因為太油所以不喜歡」，女職員回「難怪你剛剛按這邊（屁股靠近陰部）有這個反應，因為我們這邊是屬於半套店，按腳底跟泰式按摩是做純的」

警察追問下去「姐姐你說這邊是？」女職員說「我們這邊是半套店，就是我們有做半套的服務」；警方嘗試再深問「姐姐我請教一下，半套就是打手槍嗎？」女職員說「對對」，警察好奇「那怎麼收費？」女職員說「我們是另外收500」。

警察顯然很想多問，再套「那你們有在做全套的嗎？」女職員答「我們全套是有熟的客人才有在做的，基本上我們半套店都有在做，每個師傅都有在做，但做法都不太一樣」。

警察繼續問「那姐姐我請問一下你們如果不做半套還會繼續按摩嗎？」女職員回「會啊，可是我們也有短時間的，如果半個小時左右幫你做半套，我們就不跟你多收500塊」。

警察把問題問死「姐姐你說什麼？」女職員回「我們也有短時間的，然後做半套，那個是不跟你收500塊的」；警方確認「等於是說如果按90分鐘然後要做半套就是要再加500？」女職員說「是、是」。

法官調查指出，女職員與員警間的對話，雖然她先提及有從事「半套」性交易，但後來她再說明「半套」、「全套」的內容，全部是應警方詢問而答覆，難認定有「強拉」、「阻堵去路」、「糾纏」的行為。