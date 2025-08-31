女移工逃逸改做性交易露酥胸攬客 見警攻堅嚇壞還想跑

桃園市桃園區南平路某公寓暗藏違法性交易，警方於網路巡邏發現色情廣告，組成專案小組上門攻堅，當場查獲37歲張姓及35歲黃姓2名越南籍應召女子，警方將持續溯源追查，全案依法移請偵辦，另失聯部分移請專勤隊收容。

桃園警分局行政組員警近日執行網路巡邏，於網路論壇發現業者刊登帶有性暗示的色情廣告，立即由行政組及轄區同安派出所組成專案小組進行蒐證訪查。

警方發現，應召女子藏身於南平路某公寓內，經蒐證完成於昨進行攻堅查緝，當場查獲37歲張姓及35歲黃姓2名越南籍應召女子；經員警盤查，2人均是來台工作，之後自行脫離原雇主後，受應召集團招攬加入並從事性交易。

警方表示，該應召集團容留、媒介逃逸移工從事性交易，藉以從中賺取暴利，警方將持續溯源追查，全案依法移請偵辦，另失聯部分移請專勤隊收容。