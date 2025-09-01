前獄管教拳伸狼爪 性侵少女判16年

姜姓男子任花蓮監獄主任管理員時，在外擔任友人三名未滿十四歲兒女跆拳道武術教練，要求周五、周六留宿集訓，涉趁熟睡時對少女伸狼爪，共侵犯十九次，學校老師發現少女異狀通報，姜男惡行才曝光。花蓮地方法院判姜十六年徒刑。可上訴。

六十四歲姜男是跆拳道及八極拳高手，通過跆拳道八段審查，長年在花蓮教拳，案發時是花蓮監獄主任管理員，被稱為「最強監所管理員」，曾帶學生參加世界武術大賽；花蓮縣防身術競技協會八年前成立時，姜男還出任協會首任理事長。

判決書指出，三年前某日，姜男趁姊弟三人熟睡時，偷摸少女私處，被害少女驚醒抗拒，姜涉威脅退訓、送監吃牢飯，少女擔心影響兩個弟弟參賽資格隱忍，姜男卻變本加厲，在少女清醒時猥褻，甚至指侵，少女只要反抗，弟弟隔天就會遭姜教訓。

少女後來向父母稱被教練摸胸，不想繼續練拳，父母相當生氣，姜男辯稱是訓練不小心碰到，想用廿萬元息事寧人；二〇二二年底，學校老師發現少女精神狀況愈來愈糟，一問才知姜男惡行，緊急通報。

姜男兩年前被檢方傳喚，偵辦期間他以母親年老多病須照顧為由申請提前退休，獄方不知他涉案通過申請，姜拿到退休金。

法官認為，姜男曾為執法人員，應具備更強法治觀念，與被害人一家為多年好友，卻辜負為人師表職責及好友信賴，且犯後否認犯行、態度不佳，嚴重打擊被害人身心靈。

法官依成年人故意對少年犯乘機性交罪一次處有期徒刑四年，又犯對未滿十四歲女子強制性交共十八罪，一罪可處有期徒刑七年四月，合併應執行十六年徒刑。