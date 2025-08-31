快訊

強拉瘦弱男同事摸他下體 體格壯碩男晚間爬上他床猥褻…法院判10月

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

33歲、身材壯碩的林姓男子與男性同事在工地休息時，竟不顧瘦弱同事反抗，強拉同事的手套弄自己的生殖器，還親吻同事、也要同事親他；等兩人回到宿舍，林又在同事在床上休息時將人抱住，同樣拉同事的手撫摸自己生殖器，台南地院將林依強制猥褻罪判刑10月。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，林姓男子2023年8月22日下午1時許，與男性同事在雲林縣一處工地休息時，違反朋友意願，不顧對方掙扎與反抗，強行拉住同事的手上下套弄自己生殖器直至射精，還親吻同事頭部數次，並要求同事親他胸部。

兩人公司安排的宿舍在台南市麻豆區，同日晚間7時許，林姓男子又趁同事在床上休息時，伸手將同事抱住，並拉住同事的手，隔褲撫摸自己的生殖器1至2分鐘，再度強制猥褻得逞；這次同事不再隱忍，向警方報案，指出林沒有徵求他的同意，但林很壯而他很瘦弱。

同事表示，在雲林工地工作的時候只有他跟林兩個人，他有試圖反抗拒絕但還是沒辦法，當下也怕繼續反抗會有危險，所以只能照做；回租屋處後因為其他朋友也在，他不好意思直接逃走，只好趁臨出門時再離開報警。

林姓男子偵訊時，承認同事的體型沒辦法抵抗他，同事原先很抗拒，後面就沒有反抗；檢察官認定，林並未徵得同事明示、清楚同意，逕自以違反同事意願方式為猥褻行為，同事因社會經驗不足、害怕而不知應對，林自不得已同事未有積極明顯反抗、呼救及趁隙逃離現場等行為，而認其未違反同事意願。

法院審理時，林承認犯行，認定林就2次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰；法院認為，林未能克制己身情慾衝動，竟為滿足私慾，無視同事掙扎與反抗，為強制猥褻行為，所為顯不尊重同事性自主決定權，造成同事身心傷害，自應嚴予非難。

法院審酌，林於偵查及審理時承認犯行，雖有意和解，惟同事因未到庭以致無法達成和解；考量林犯罪動機、手段、情節、所生危害、智識程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，所犯強制猥褻罪，各處有期徒刑8月，應執行有期徒刑10月。

33歲、身材壯碩的林姓男子二度強拉同事的手套弄自己的生殖器，台南地院將林依強制猥褻罪判刑10月。本報資料照片
