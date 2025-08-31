少女父母雙亡「投靠姨丈竟遭猥褻」 她身心受創求償…法官判慰撫金50萬

1名少女父母雙亡後與姨丈同住，因遭姨丈猥褻另行安置。少女因受侵犯導致焦慮恐慌，數次過度換氣急診，並長期在身心科就醫。少女提告求償，法官審理後，判決她的姨丈應全額賠償醫藥費，並給付精神撫慰金50萬元。全案可上訴。

判決指出，被害少女的父母死亡後，住在她的姨丈家中。2023年2月某日在住處房間內，姨丈見少女躺臥床上，以手撫摸她的胸部，並拉她的右手放在他的褲檔上面，猥褻得逞。

同年5月19日凌晨2時許，少女躺在房間的床上，她的姨丈把手伸入她的衣服內撫摸胸部，還用手撥開她的內褲，撫摸她的陰部得逞。

警方當天接獲報案，製作相關筆錄將全案送辦，基隆地檢署檢察官偵查後起訴，基隆地方法院法官審理後，依犯對受扶助、照護之人利用機會猥褻罪，2罪應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以1000元折算1日。

案發後被害少女另行接受安置，她因受姨丈爭猥褻導致焦慮緊張、恐慌，數次因過度換氣搭救護車掛急診，後來在身心診所長期就診並進行諮商。被害少女向姨丈求償醫療費用1萬3020元、精神撫慰金98萬6980元，合計100萬元。

基隆地方法院審理時，被告對被害少女請求的醫療費用沒有意見，但請法官審酌精神慰撫金額，他認為原告請求金額太高，他無法負擔。

法官審理後指出，被害少女有提出部立基隆醫院、基隆長庚醫院及身心診所醫療費用收據為證，被告也同意，請求賠償醫療費用1萬3020元應予准許。

少女請求精神撫慰金部分，法官審酌雙方學經歷、身分地位、家庭生活及經濟狀況，併依猥褻手段、次數、原告所受精神痛苦程度等情狀，認為少女請求精神慰撫金以50萬元為適當，判決被告應給付少女51萬3020元。