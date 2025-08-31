聽新聞
0:00 / 0:00
假掃地真偷拍 新北超商色店員判刑3月
新北市三峽某大型連鎖超商的洪姓店員，今年3月底清晨，將自己iPhone手機鏡頭向上放在畚箕內，假裝掃地偷拍店內穿著短裙的女客人裙下風光的影片，遭被害人當場發現報警。新北地方法院依無故攝錄他人性影像罪，判處洪男3月徒刑，如易科罰金則得以1千元折算1日。
判決指出，今年3月25日約6點40分，洪男見素不相識、身著短裙的被害人進入店內，竟頓生色念，於是將手機以鏡頭向上的方式，放置在畚箕上並開啟錄影模式，假裝在店內四處掃地，不斷尾隨並伺機接近被害人，再趁被害人不注意時偷拍下體。
所幸洪男犯行隨即遭被害人發現報警，警方到場查扣洪男手機後，果然在其內發現錄有被害人裙底及大腿內側的一段影片，當場人贓俱獲。事後洪男雖坦承犯行，但被害人堅持追究責任，拒絕與其和解，法官審酌洪男無前科及家境、經濟能力，判決他3月徒刑得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言