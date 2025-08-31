假掃地真偷拍 新北超商色店員判刑3月

新北市三峽某大型連鎖超商的洪姓店員，今年3月底清晨，將自己iPhone手機鏡頭向上放在畚箕內，假裝掃地偷拍店內穿著短裙的女客人裙下風光的影片，遭被害人當場發現報警。新北地方法院依無故攝錄他人性影像罪，判處洪男3月徒刑，如易科罰金則得以1千元折算1日。

判決指出，今年3月25日約6點40分，洪男見素不相識、身著短裙的被害人進入店內，竟頓生色念，於是將手機以鏡頭向上的方式，放置在畚箕上並開啟錄影模式，假裝在店內四處掃地，不斷尾隨並伺機接近被害人，再趁被害人不注意時偷拍下體。