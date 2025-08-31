快訊

超多人早餐愛這一款 醫師見「玉米片」狂搖頭：標準垃圾食品

本周恐2熱帶系統發展 吳聖宇：其中一個距台灣較近

原來沒吃夠蛋白質 健身教練改變三餐吃法驚覺整個人都變了

聽新聞
0:00 / 0:00

假掃地真偷拍 新北超商色店員判刑3月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽某大型連鎖超商的洪姓店員，今年3月底清晨，將自己iPhone手機鏡頭向上放在畚箕內，假裝掃地偷拍店內穿著短裙的女客人裙下風光的影片，遭被害人當場發現報警。新北地方法院依無故攝錄他人性影像罪，判處洪男3月徒刑，如易科罰金則得以1千元折算1日。

判決指出，今年3月25日約6點40分，洪男見素不相識、身著短裙的被害人進入店內，竟頓生色念，於是將手機以鏡頭向上的方式，放置在畚箕上並開啟錄影模式，假裝在店內四處掃地，不斷尾隨並伺機接近被害人，再趁被害人不注意時偷拍下體。

所幸洪男犯行隨即遭被害人發現報警，警方到場查扣洪男手機後，果然在其內發現錄有被害人裙底及大腿內側的一段影片，當場人贓俱獲。事後洪男雖坦承犯行，但被害人堅持追究責任，拒絕與其和解，法官審酌洪男無前科及家境、經濟能力，判決他3月徒刑得易科罰金。

新北市三峽某連鎖超商洪姓店員，今年3月底清晨，將自己iPhone手機鏡頭向上放在畚箕內，假裝掃地偷拍店內穿著短裙的女客人裙下風光的影片，遭新北地院判刑3月徒刑。圖／示意圖，聯合報系資料照片
新北市三峽某連鎖超商洪姓店員，今年3月底清晨，將自己iPhone手機鏡頭向上放在畚箕內，假裝掃地偷拍店內穿著短裙的女客人裙下風光的影片，遭新北地院判刑3月徒刑。圖／示意圖，聯合報系資料照片

影片 被害人

延伸閱讀

清涼時光倒數計時！新北四大「免費戲水勝地」 9月底前玩起來

選戰煙硝味！劉和然批未替新北爭取經費 蘇巧慧：爭取項目有目共睹

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔今遭重判16年

文化大學爆偷拍風波！男宿浴室遭裝針孔　蔡尚樺緋聞男友林秉聖私密影像外流

相關新聞

花蓮監獄前管理員任跆拳道教練 性侵留宿少女18次判16年徒刑

花蓮監獄前姜姓主任管理員擔任友人未滿14歲女兒及2名兒子的跆拳道、武術教練，要求學生周五、周六留宿集訓，竟趁大家熟睡時對...

假掃地真偷拍 新北超商色店員判刑3月

新北市三峽某大型連鎖超商的洪姓店員，今年3月底清晨，將自己iPhone手機鏡頭向上放在畚箕內，假裝掃地偷拍店內穿著短裙的...

他與少女性交未遂判緩刑 又與另名少女發生性行為法官要他入獄

張男犯與未滿14歲少女性交未遂罪，因認罪賠償獲緩刑。但在審理期間，張又與未滿16歲少女發生3次性行為，法官判應執行6月徒...

1人分飾多角...與少女性交易後扮黑道蒙騙 被法院重判高分院駁上訴

王姓男子與未滿16歲少女性交易後，一人分飾多角，假扮八大業者引誘少女打工，當少女想要退出，又假冒黑道要求少女支付違約金，...

苗栗市貓裏山公園有露鳥人出沒 疑前中央級民代？ 警方加強巡邏

苗栗市貓裏山公園最近1個月驚傳有露鳥人出沒，這名行為怪異當事人被認出，疑是近80歲的前中央級民意代表，市公所人員證實接獲...

曾寫字條「不想重溫恐懼」獨生女遭狼父猥褻性侵長達6年 法院重判10年

新北市1名單親爸爸不顧獨生女兒意願，不僅從小強逼女兒一起看A片，甚至長期以棍棒毆打施虐和多次強制猥褻及性侵長達6年，直至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。