快訊

父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

有助於穩定血糖、延長飽足感 7款比雞蛋還好的早餐高蛋白選擇

北科大新生爆開學前就考數學！若被當掉要再花18小時上課 校方曝目的

花蓮監獄前管理員任跆拳道教練 性侵留宿少女18次判16年徒刑

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮監獄前姜姓主任管理員擔任友人未滿14歲女兒及2名兒子的跆拳道、武術教練，要求學生周五、周六留宿集訓，竟趁大家熟睡時對少女伸出狼爪，侵犯共計18次，學校老師發現少女異狀，教練惡行才曝光。花蓮地方法院審理依法判刑16年，可上訴。

64歲姜男於3年前，趁姊弟3人熟睡時，偷摸少女胸部與下體，女生驚醒後抗拒，姜卻威脅退訓、送監吃牢飯。少女擔心影響兩個弟弟參賽資格只能隱忍，沒想到姜男變本加厲，在少女清醒時襲胸、摸下體等猥褻，甚至用手指、舌頭侵入下體，期間少女只要反抗，弟弟隔天就會遭姜教訓。

少女後來向父母輕描淡寫稱被教練摸胸，不想繼續練拳，家長相當生氣，姜男辯稱是訓練不小心碰到，想用20萬元息事寧人；直到2022年底，學校老師發現少女精神狀況愈來愈糟，一問之下得知姜男更多惡行後緊急通報，檢警立案調查。

根據花蓮地院刑事判決書，姜男不僅曾為執法人員，本應具有法治觀念，更與被害人一家為多年好友，卻辜負為人師表職責及好友信賴，多次對少女乘機、強制性交行為，姜男犯後否認犯行、態度不佳，嚴重打擊被害人身心靈。

法院依成年人故意對少年犯乘機性交罪，對少女遂行乘機性交行為1次，處有期徒刑4年，又犯對未滿14歲女子強制性交罪，共18罪，處有期徒刑7年4月，應執行16年徒刑，全案可上訴。

※提醒您：若您或親友遭遇性侵害，可撥打113保護專線或向警方報案，尋求即時協助。

花蓮監獄前姜姓主任管理員擔任友人未滿14歲女兒及2名兒子的跆拳道、武術教練，竟趁大家熟睡時對少女伸出狼爪，侵犯共計18次，花蓮地方法院依法判刑16年。本報資料照片
花蓮監獄前姜姓主任管理員擔任友人未滿14歲女兒及2名兒子的跆拳道、武術教練，竟趁大家熟睡時對少女伸出狼爪，侵犯共計18次，花蓮地方法院依法判刑16年。本報資料照片

教練 花蓮 被害人

延伸閱讀

他與少女性交未遂判緩刑 又與另名少女發生性行為法官要他入獄

梁軒安曾遭控騙財騙色、性侵　七夕「告白讖悔」老婆蕭淑慎

1人分飾多角...與少女性交易後扮黑道蒙騙 被法院重判高分院駁上訴

曾寫字條「不想重溫恐懼」獨生女遭狼父猥褻性侵長達6年 法院重判10年

相關新聞

花蓮監獄前管理員任跆拳道教練 性侵留宿少女18次判16年徒刑

花蓮監獄前姜姓主任管理員擔任友人未滿14歲女兒及2名兒子的跆拳道、武術教練，要求學生周五、周六留宿集訓，竟趁大家熟睡時對...

他與少女性交未遂判緩刑 又與另名少女發生性行為法官要他入獄

張男犯與未滿14歲少女性交未遂罪，因認罪賠償獲緩刑。但在審理期間，張又與未滿16歲少女發生3次性行為，法官判應執行6月徒...

1人分飾多角...與少女性交易後扮黑道蒙騙 被法院重判高分院駁上訴

王姓男子與未滿16歲少女性交易後，一人分飾多角，假扮八大業者引誘少女打工，當少女想要退出，又假冒黑道要求少女支付違約金，...

苗栗市貓裏山公園有露鳥人出沒 疑前中央級民代？ 警方加強巡邏

苗栗市貓裏山公園最近1個月驚傳有露鳥人出沒，這名行為怪異當事人被認出，疑是近80歲的前中央級民意代表，市公所人員證實接獲...

曾寫字條「不想重溫恐懼」獨生女遭狼父猥褻性侵長達6年 法院重判10年

新北市1名單親爸爸不顧獨生女兒意願，不僅從小強逼女兒一起看A片，甚至長期以棍棒毆打施虐和多次強制猥褻及性侵長達6年，直至...

信義威秀商圈空橋男女當眾上演活春宮 轄區警方要追查找人

有民眾在社群媒體28日在社群媒體「爆料公社」貼出一段2分鐘影片，標題「瘋狂信義區現場開戰」，影片中一對男女在信義威秀商圈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。