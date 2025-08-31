花蓮監獄前管理員任跆拳道教練 性侵留宿少女18次判16年徒刑

花蓮監獄前姜姓主任管理員擔任友人未滿14歲女兒及2名兒子的跆拳道、武術教練，要求學生周五、周六留宿集訓，竟趁大家熟睡時對少女伸出狼爪，侵犯共計18次，學校老師發現少女異狀，教練惡行才曝光。花蓮地方法院審理依法判刑16年，可上訴。

64歲姜男於3年前，趁姊弟3人熟睡時，偷摸少女胸部與下體，女生驚醒後抗拒，姜卻威脅退訓、送監吃牢飯。少女擔心影響兩個弟弟參賽資格只能隱忍，沒想到姜男變本加厲，在少女清醒時襲胸、摸下體等猥褻，甚至用手指、舌頭侵入下體，期間少女只要反抗，弟弟隔天就會遭姜教訓。

少女後來向父母輕描淡寫稱被教練摸胸，不想繼續練拳，家長相當生氣，姜男辯稱是訓練不小心碰到，想用20萬元息事寧人；直到2022年底，學校老師發現少女精神狀況愈來愈糟，一問之下得知姜男更多惡行後緊急通報，檢警立案調查。

根據花蓮地院刑事判決書，姜男不僅曾為執法人員，本應具有法治觀念，更與被害人一家為多年好友，卻辜負為人師表職責及好友信賴，多次對少女乘機、強制性交行為，姜男犯後否認犯行、態度不佳，嚴重打擊被害人身心靈。

法院依成年人故意對少年犯乘機性交罪，對少女遂行乘機性交行為1次，處有期徒刑4年，又犯對未滿14歲女子強制性交罪，共18罪，處有期徒刑7年4月，應執行16年徒刑，全案可上訴。