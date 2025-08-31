他與少女性交未遂判緩刑 又與另名少女發生性行為法官要他入獄
張男犯與未滿14歲少女性交未遂罪，因認罪賠償獲緩刑。但在審理期間，張又與未滿16歲少女發生3次性行為，法官判應執行6月徒刑。張上訴，稱已賠償求輕判。二審法官指出，張非初犯，原審已低度量刑駁回，不得上訴，張將入獄服刑。
判決指出，今年24歲張男2023年底透過交友軟體「探探」，認識未滿14歲少女並為男女朋友。張男到少女住家2樓房間內，未違反少女意願脫掉少女衣服，並撫摸少女身體隱私處。少女的父母及時發現制止並報案。
基隆地方法院審理後，依刑法第227條對未滿14歲少女性交未遂罪，2024年9月18日判刑1年10月。張提起上訴，請求從輕量刑。台灣高等法院今年6月17日宣判，指原審量刑妥適，駁回告訴，但二審期間，張已與被害人達成和解並賠償，法官宣告緩刑3年。
張男犯前案在法院審理期間，又透過「探探」認識就讀高一的被害少女，兩人後來改以通訊軟體LINE聯繫，2024年7月12日成為男女朋友。張男當天與少女在賓館房間，未違反少女意願發生性行。約1個月後，兩人又分別在商務飯店和張男住處發生性行為。
少女的父親知情後，帶著女兒向警方報案。警方通知張男到案說明，張承認與少女發生性行為。警方將全案送辦，基隆地檢署檢察官偵查後起訴張男。刑法第227條規定，與14歲以上未滿16歲男女性交，處7年以下有期徒刑。
基隆地方法院簡易庭法官審理後，指張男未能克制己身情慾衝動，與思慮未臻成熟，身心仍處於發展階段，無完全性自主能力的少女發生性行為，危害少女對兩性關係正確認知與判斷，應予非難。考量張男認罪，並與少女的父親達成和解，所犯3罪各判刑3個月，應執行有期徒刑6月。
張男的律師請求宣告緩刑，法官以張男曾犯同性質案件被判刑，與刑法宣告緩刑要件不符，未宣告緩刑。全案若定讞，張男須入獄服刑。
張男提起上訴，律師指張男在檢方偵查時就認罪，並在法院審理期間，與被害人達成調解後，當場以現金全額支付，雙方和解內容還包含張男承諾，不會再以任何方式與被害少女聯繫，請求法院輕判。
二審基隆地院合議庭法官指出，張男犯行為「7年以下有期徒刑」之罪，原審每罪判刑3月，已屬低度量刑，另依犯數罪同質性、間隔時間、次數等情狀，定應執行6月徒刑，尚屬妥適，且無違法。
法官說，張男在犯本案罪行前，曾因犯與未滿14歲少女性交未遂罪，遭法院判刑1年10月，緩刑3年，原審才未以最低刑度2月論處，顯是顧慮張男並非初犯，加上考量雙方和解且履行完畢，所以在刑責上已做減輕。張男上訴請求撤銷原判決，並重新量處較輕刑期無理由，應予駁回。
