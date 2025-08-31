1人分飾多角...與少女性交易後扮黑道蒙騙 被法院重判高分院駁上訴

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

王姓男子與未滿16歲少女性交易後，一人分飾多角，假扮八大業者引誘少女打工，當少女想要退出，又假冒黑道要求少女支付違約金，自己再當好人出面為少女解決；王與少女性交易及以脅迫、詐術發生性行為，一審判刑9年4月，他不服上訴，台南高分院判決駁回上訴。

判決書指出，王姓男子2016年4月22日與14歲以上、未滿16歲少女在網路上相約性交易，並在雲林縣古坑鄉一間汽車旅館以5千元代價完成；王得知少女有意從事八大行業賺取零用金，竟假扮八大業者與少女接觸，並聲稱做這個工作每年至少要跟客人3次性交易。

少女答應王假冒八大業者身分的條件，還依其要求自拍露臉裸露上班身照片傳送；王再用自己的LINE與少女聯繫，表示少女既然要從事八大，那他要將少女「包起來」，少女跟他性交易就好，就不會被其他人碰。

後來少女表達不想再性交易，王竟又化身假扮混黑道的「黑龍」，恫稱中途不做的行為很沒有誠信，違反八大行業規定，必須支付違約金50萬元；王再假裝英雄救美，表示請少女回覆客人可以幫忙支付50萬元，請黑龍同意讓少女退出。

王又假扮黑龍，表示願意接受條件，並稱客人願意幫忙支付，少女必須跟客人在一起5年，每年發生7次以上的性行為，過程均需錄影傳給他；少女無奈答應，誤信王真的有支付50萬元，在2017年7月至2018年2月間，分別與王發生3次性行為，其中2次被王錄影，稱要交給黑龍。

直到王姓男子另案與未成年少女性交易犯行遭判決確定入監服刑，少女才不再遭受脅迫及蒙騙，因無法承受這段期間的遭遇，向警方報案；雲林地院去年11月依犯與14歲以上未滿16歲之人為有對價之性交行為罪及以脅迫、詐術方式使少年為有對價之性交行為罪，將他判刑9年4月。

王不服提出上訴指出，他在同時期（2016年）觸犯同一罪名其他犯行，經苗栗地院、台中高分院判刑3月、10月；雲林地院就他所為同一罪名犯行，判刑過重，有違罪刑相當原則、平等原則及比例原則。他承認曾曾以「黑龍」身分，與少女接觸，但少女對他是主動示愛。

合議庭指出，少女證稱當時有把跟「黑龍」的對話紀錄傳給王姓男子看，王說黑龍就是黑道的，他也不敢招惹，叫少女要聽黑龍的話，過5年就沒事了；這段期間少女都不知道黑龍就是王假扮的，被迫答應，5年內每年可能要7次以上的性行為，其實心理是不願意的。

合議庭認為，王辯稱未違反少女意願，但少女證稱，擔心對方傳裸照給學校，或是在網路上散布，她不想要做這些事情，但是沒辦法；當時她覺得沒有任何人能夠幫助，而且又被威脅，她不想要繼續這樣的關係，表示可以去打工還錢，但王拒絕，說黑龍會盯著，她逼不得已也不願意。

合議庭審酌，王長時間以一人分飾二角方式脅迫、詐欺少女犯行，少女迄至台南高分院審理期間，仍有情緒激動、哭泣反應，王犯罪情節非輕，又並未與少女達成和解，原審判決量刑適當；王上訴否認犯罪，並指摘原判決不當，為無理由，上訴駁回。

王與少女性交易及以脅迫、詐術與少女發生性行為，一審判刑9年4月，他不服上訴，台南高分院判決駁回。本報資料照片
