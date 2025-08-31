苗栗市貓裏山公園有露鳥人出沒 疑前中央級民代？ 警方加強巡邏

苗栗市貓裏山公園最近1個月驚傳有露鳥人出沒，這名行為怪異當事人被認出，疑是近80歲的前中央級民意代表，市公所人員證實接獲女性市民反映，苗栗警方表示並未接獲報案，但會加強巡邏。

一名市民最近1星期內目睹2次貓裏山公園露鳥人，他指出，露鳥人先是上半身赤膊在公園活動1、2個小時，中午到公園停車場旁公廁洗手檯擦澡，擦到下半身時，長褲褪至屁股以下，沒有穿內褲，屁股或生殖器因此會朝著外邊馬路，洗完後開車離開。

露鳥人疑似一名前中央級民意代表，曾被延攬到苗栗縣政府擔任一級主管，座車擋風玻璃仍黏貼有先前頭銜的名片。市公所指出，確有婦女最近反映看到受到驚嚇，初步查證確有其事，明天將會報案。

警方則表示目前還未接到公所或民眾報案，公所會加強巡邏，如果有發現公園露鳥行為，立即通報「110」，一經查獲可以依社會秩序維護法可處3000元以下罰鍰或拘留。