曾寫字條「不想重溫恐懼」獨生女遭狼父猥褻性侵長達6年 法院重判10年

新北市1名單親爸爸不顧獨生女兒意願，不僅從小強逼女兒一起看A片，甚至長期以棍棒毆打施虐和多次強制猥褻及性侵長達6年，直至2年前遭網友性侵後，被社福單位安置才曝光，新北地院日前依強制猥褻與強制性交等罪將狼父判刑10年，可上訴。

判決指出，新北市1名從事裝潢業的單親爸爸自2017年獨生女兒國小3年級至2023年國中3年級，不顧同睡1個房間的獨生女兒意願，不僅從小強逼女兒一起看A片，甚至長期以棍棒毆打施虐，藉口按摩、幫助胸部發育等託詞撫摸女兒胸部多次強制猥褻，及要求女兒陪同觀看A片後學習女優幫其口交，前後長達6年，直至2023年6月誤交男網友遭性侵後，同年12月為社福單位安置，此事才曝光。

受害少女父親事後否認犯行，強調於2年前發現女兒因處於青春叛逆階段，放學後常未立即回家，且上網交友，要求女兒放學後應立即返家，才會出現嚴格管教行為，還說，2023年6月間，因女兒行為異常，又在其手機發現帶男友回家發生性行為的照片、影片，女兒才說遭男網友強暴，便帶女兒至新北市警局報案並提告。

受害少女不滿父親曾說，「妳已經不是處女、已經是破麻了。」讓她十分難過，2年前被社福單位安置後，也曾寫字條給父親，「爸爸，你說我在你這的機會已用完，我覺得你在我這也是，你每次每棍下來，我都感受不到你說的愛，你說的沒錯，我的離開已計劃很久，我早就受不了你對我的控制和毒打，我不想再重溫恐懼，十分謝謝您這14年半的照顧，我還沒有準備見您，抱歉。」

新北地院法官認為受害少女父親身為生父，竟罔顧倫常，且始終否認犯行，日前依對未滿14歲女子犯強制猥褻及強制性交罪和成年人故意對少年犯強制猥褻罪，合併判刑10年，仍可上訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線