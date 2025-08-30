信義威秀商圈空橋男女當眾上演活春宮 轄區警方要追查找人

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

有民眾在社群媒體28日在社群媒體「爆料公社」貼出一段2分鐘影片，標題「瘋狂信義區現場開戰」，影片中一對男女在信義威秀商圈空橋，女方疑似下半身全裸，先是蹲下為男方服務，又起身背對男方，與男方下體貼在一塊，疑當場上演活春宮；轄區警方表示，這對男女的行為已經涉及公然猥褻罪，將追查找人並約談送辦。

這段影片被放在「爆料公社」後，迅速在網路流傳，不過因為影片疑似違反臉書規範，因此已被下架，但影片及截圖仍在網路間流傳。

影片中一對男女在空橋進行親密行為，長髮女子疑似下身全裸，蹲下後臉部湊進男子下半身服務，遠處一樓民眾發現後，拿起手機拍攝，忍不住驚呼「哇！那ㄟ安捏」，不久女子起身轉過來背對男子，下半身貼在一起，兩人竟疑似當場就進行親密的交流行為。

現場已有民眾發現兩人離譜行徑，但兩人似乎沒有察覺或在意其他人看法，現場有女生忍不住開罵不能去開房間嗎？影片就已經結束。

轄區三張犁派出所表示，這對男女的行為，已有觸犯公然猥褻罪嫌疑，警方一定會調閱監視器，追查這對男女的身分，找到人後將依法約談，並函送法辦。

台北市信義威秀商圈空橋，有男女當著眾人上演活春宮，轄區警方將追查找人約談。記者廖炳棋／翻攝
